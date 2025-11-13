विज्ञापन

बच्चों के पेट से गैस तुरंत कैसे निकालें? डॉक्टर ने बताया इस ट्रिक से 60 सेंकड में आ जाएगी डकार

How to burp a baby on your shoulder: पीडियाट्रिशियन ने एक ऐसी ट्रिक बताई है जिससे सिर्फ 60 सेकंड में बच्चे को डकार आ जाती है. आइए जानते हैं इस कमाल की ट्रिक के बारे में-

Read Time: 3 mins
Share
बच्चों के पेट से गैस तुरंत कैसे निकालें? डॉक्टर ने बताया इस ट्रिक से 60 सेंकड में आ जाएगी डकार
बच्चे को 60 सेकंड में डकार कैसे दिलाएं?

What to do if baby is not burping: छोटे बच्चे का पेट बहुत नाजुक होता है. दूध पीने के बाद अक्सर उसमें गैस बन जाती है, जिससे उन्हें तकलीफ होती है और वे रोने लगते हैं. यही वजह है कि डॉक्टर बच्चे को दूध पिलाने के बाद हर बार डकार दिलाने को जरूरी बताते हैं. हालांकि, कई बार माता-पिता लंबे समय तक बच्चे को गोद में रखते हैं, फिर भी डकार नहीं आती. इस समस्या का आसान समाधान बताया है मशहूर पीडियाट्रिशियन मेधात अबू शाबान ने. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर वीडियो शेयर कर एक ऐसी ट्रिक बताई है जिससे सिर्फ 60 सेकंड में बच्चे को डकार आ जाती है. आइए जानते हैं इस कमाल की ट्रिक के बारे में- 

रोते हुए बच्चे को 3 मिनट में चुप कैसे कराएं? बच्चों के डॉक्टर ने बताई कमाल की ट्रिक

डकार दिलाना क्यों जरूरी है?

जब बच्चा दूध पीता है, तो उसके साथ थोड़ी हवा भी पेट में चली जाती है. यही हवा गैस बन जाती है, जिससे बच्चे को बेचैनी, पेट दर्द या पेट फुलने की समस्या होती है. डकार न आने पर बच्चा बार-बार दूध बाहर निकालने लगता है. इसलिए हर बार दूध पिलाने के बाद डकार दिलाना बहुत जरूरी है.

क्या करें?

बच्चे को गोद में लेकर अपने कंधे से लगाएं

सबसे पहले बच्चे को गोद में लेकर उसका सिर आपके कंधे पर टिका लें और उसका पेट आपके सीने से सटा हुआ हो. यह स्थिति डकार के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है.

बच्चे की पीठ पर '8' की शेप में मसाज करें

अब, अपने हाथ की दो उंगलियों या हथेली से बच्चे की पीठ पर हल्के हाथ से '8' यानी आठ की शेप बनाते हुए मसाज करें. यह मूवमेंट बच्चे के पेट में फंसी हवा को ऊपर लाने में मदद करती है.

नीचे से ऊपर की ओर मसाज करें

कुछ देर 8 बनाने के बाद बच्चे की कमर के निचले हिस्से से लेकर कंधों तक ऊपर की दिशा में धीरे-धीरे रब करें. इससे फंसी हुई गैस ऊपर उठती है और कुछ ही सेकंड में डकार निकल आती है.

डॉक्टर 60 सेकंड तक बार-बार ऐसा करने की सलाह देते हैं. कुछ देर 8 बनाकर मसाज करें और कुछ देर नीचे से ऊपर तक रब करते हुए मसाज करें. पीडियाट्रिशियन कहते हैं,  इससे बच्चे को पेट दर्द और गैस की समस्या से तुरंत राहत मिलती है. ऐसे में आप भी इसे आजमाकर देख सकते हैं. 

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Parenting Tips, Lifestyle News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com