Mouth Ulcers Home Remedies: मुंह के छालों ने खाना कर दिया है मुश्किल? अपनाएं ये घरेलू नुस्खें, जल्द दिखने लगेगा असर!

Mouth Ulcers Remedies: कभी-कभी मुंह के छाले ठीक होने में काफी ज्यादा समय लग जाता है और दर्द भी काफी समय तक झेलना पड़ता है. ऐसे में आप कुछ घरेलु उपायों को आजमाकर इनसे राहत पा सकते हैं. आइए जानते हैं मुंह के छालों को ठीक करने के लिए घरेलू नुस्खे.

मुंह के छाले

Home Remedies for Mouth Ulcers: भागदौड़ भरी जिंदगी में अक्सर हम अपनी डाइट और लाइफस्टाइल का ख्याल नहीं रख पाते हैं. इससे छोटी-छोटी समस्याएं परेशान करती ही रहती हैं. इनमें से एक समस्या है मुंह के छाले. ये छाले होते तो छोटे हैं लेकिन ये परेशान बहुत करते हैं. इनके कारण खाना-पीना काफी मुश्किल हो जाता है. तीखा या गर्म खाना तो दूर, पानी पीना भी कई बार दर्दनाक लगने लगता है. आमतौर पर  पेट की गर्मी, कब्ज के कारण मुंह में छालों की समस्या होती है. कभी-कभी इन्हें ठीक होने में काफी ज्यादा समय लग जाता है और दर्द भी काफी समय तक झेलना पड़ता है. ऐसे में आप कुछ घरेलु उपायों को आजमाकर इनसे राहत पा सकते हैं. आइए जानते हैं मुंह के छालों को ठीक करने के लिए घरेलू नुस्खे.

फिटकरी का पानी

मुंह के छालों के लिए फिटकरी का पानी बहुत फायदेमंद होता है. दरअसल, इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं जो छालों को जल्दी सही कर देते हैं. इसके लिए आपको पानी में फिटकरी का पाउडर मिलाना है और कुल्ला करना है. इससे आपको जल्द फायदा देखने को मिलेगा.

नमक का पानी फायदेमंद

छालों की सूजन और दर्द को कम करने के लिए नमक का पानी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है. इसके लिए आप एक कप गुनगुना पानी लें और उसमें नमक मिला दें. इसके बाद इस पानी से कुल्ला करें. इस घरेलू नुस्खे से आपको राहत मिल सकती है.

नारियल का तेल

मुंह के छालों को ठीक करने के लिए नारियल के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं. दरअसल, ये तेल मॉइस्चराइजर का काम करता है. छालों से राहत पाने के लिए आप एक दिन में 3 से 4 बार नारियल का तेल छालों पर लगाएं. इससे आपके मुंह के छाले जल्दी ठीक हो जाएंगे.

शहद

मुंह के छालों में आराम पाने के लिए आप शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं. दरअसल, इसमें एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी पाए जाते हैं जो मुंह के छालों से राहत दिलाने में काम करते हैं. इसके लिए आप शहद में हल्दी मिलाकर छालों पर लगा सकते हैं. आपको आराम दिखने लगेगा.

Photo Credit: Unsplash

दही

आप अपनी डाइट में दही को जरूर शामिल करें. दरअसल, दही एक प्रोबायोटिक प्रोडक्ट है जो पेट को स्वस्थ रखता है. ऐसे में अगर आपको पेट स्वस्थ रहेगा तो छाले भी कम होंगे.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

