Morning Motivation: सुबह-सुबह दोहराएं मोटिवेशनल स्पीकर की ये बातें, पूरे दिन रहेंगे मोटिवेट और एनर्जेटिक

Morning Motivation Afiirmations: हर कोई चाहता है कि उसका दिन एनर्जी और सकारात्मकता से भरा रहे, जिससे वह अपने हर लक्ष्य को आसानी से हासिल सके.लेकिन सुबह उठते ही दिमाग में आने वाले नेगेटिव विचार और आलस अक्सर पूरे दिन को बिगाड़ देते हैं. अगर आप भी अपने दिन की शुरुआत एक नई ऊर्जा और उत्साह के साथ करना चाहते हैं, तो ये खबर आपके काम की है. आज हम आपको भारत के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स में से एक संदीप माहेश्वरी के पावरफुल मॉर्निंग अफर्मेशंस बताएंगे जिन्हें रोज दोहराने से आप मोटिवेट हो जाएंगे और आपका दिन उर्जा से भरा और खुशी से बीतेगा.

1. 'रोज सुबह जब मैं कुछ अच्छा सुनता हूं, अच्छा देखता हूं. अच्छा सोचता हूं तो मेरा पूरा दिन अच्छा होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है'

2. 'मैं पूरे दिल से आज के दिन इस दिन का स्वागत करता हूं, आज का ये दिन मेरी आने वाली जिंदगी का पहला दिन है और मुझे ये पूरा यकीन है कि ये जिंदगी के सबसे अच्छे दिनों में से एक होने वाला है'

3. 'आज मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है, आज ऐसा कुछ होगा जो आज से पहले कभी नहीं हुआ'

4. 'आज मैं कुछ नया सीखूंगा, नया देखूंगा, नया सोचुंगा और कुछ नया बनुंगा.'

5. 'आज मैं बहुत अच्छा मसहूस कर रहा हूं. आज से पहले जो भी गलत हुआ उसको मैं खुद को और दूसरो को माफ करता हूं.'

6. 'मेरा ध्यान गुजरे हुए पल पर नहीं, बल्कि आने वाले पल पर है'

7. 'आज मुझे जो भी करना है, मैंने अच्छे से सोच लिया है. अपने हर लक्ष्य को पाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं'

8. 'मेरा मन बिल्कुल शांत है और मेरा ध्यान पूरी तरह से अपने लक्ष्य पर केंद्रित है'

9. 'मेरी सोच पुरी तरह सकारात्मक है. मेरे साथ जो होता है अच्छे के लिए होता है'

10. 'मेरी जिंदगी में जो भी मुश्किलें हैं, उन्हें अवसर की तरह देखता हूं. खुद को आगे बढ़ाने, जानने, अंदर से शक्तिशाली बनाने के अवसर की तरह देखता हूं.'

11. 'आज मेरे सामने जो भी चुनौतियां सामने आने वाली हैं, उसका सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं.'

