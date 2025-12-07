5 मिनट में छिल जाएगी 5 किलो मटर, बस अपना लें ये आसान सा तरीका, झटपट हो जाएगा पूरा काम

Matar Ko Jaldi Kaise Chhile: सर्दियां आते ही बाजारों में मटर की बिक्री शुरू हो जाती है. वैसे तो पूरे साल ही मटर उपलब्ध होती है लेकिन इस मौसम में मटर का स्वाद कुछ अलग ही महसूस होता है. ठंड के दिनों में अधिकतर घरों में रोजाना मटर का इस्तेमाल किया जाता है. लगभग हर सब्जी के साथ इसका कॉम्बिनेशन खाने में काफी स्वादिष्ट लगता है. स्वाद के साथ-साथ ये सेहत के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होती हैं. लेकिन इन्हें छीलने में काफी ज्यादा समय लगता है. इसी के चलते आज हम आपको मटर छीलने की ऐसी ट्रिक बताने जा रहे हैं जिसके जरिए आप 5 मिनट में 5 किलो मटर को बहुत ही ज्यादा आसानी से छील लेंगे. ये जानकारी नवरत्न रसोई नाम के यूट्यूब चैनल पर वीडियो शेयर कर दी गई है.

5 मिनट में कैसे छीलें 5 किलो मटर (Hack to Peel Peas Easily)

सबसे पहले एक बड़ा बर्तन लें और उसमें सभी मटर को डालकर 1-2 बार अच्छे से वॉश कर लें. इससे छिलकों पर लगी सभी तरह की गंदगी साफ हो जाएगी. इसके बाद एक पतीले में 1 लीटर से ज्यादा पानी गर्म होने के लिए रख दें और उसमें सारी मटर डाल दें. अब इस पतीले को 1 से 2 मिनट के लिए ढक दें. इसके बाद उबाल आने से पहले पतीले को गैस से उतार लें. पानी ठंडा होने के बाद मटर को दूसरे बर्तन में निकाल लें. अब छीलने के लिए मटर को पकड़े और दूसरे हाथ से दबाव बनाएं. इससे खुद ही मटर के दाने बाहर निकलकर आ जाएंगे.

छिली हुई मटर को स्टोर करने के लिए पहले आप उन्हें एक कपड़े पर अच्छे से फैला दें और पंखे के नीचे रख दें. इसके बाद जब पानी अच्छे से सूख जाए तो इन्हें एक बर्तन में भरकर फ्रिज में रख दें. इससे मटर जल्दी खराब नहीं होगी और बाद में इस्तेमाल करने के लिए सही रहेगी.

हरी मटर में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन ए, सी, के, सी, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं. इसके सेवन से पाचन स्वास्थ्य और हृदय स्वास्थ्य बेहतर होता है. साथ ही वेट कंट्रोल करने में भी ये काफी ज्यादा मददगार होती है. वहीं, मटर में पाए जाने वाले विटामिन सी और ए इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.