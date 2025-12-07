मैं बिना छिलके वाली गाजर को कैसे छील सकता हूं? गाजर को रगड़ना या छीलना बेहतर है, जानें यहां

How to Peel Carrots: सर्दियों का सीजन शुरु हो गया है और अब गाजर के हलवे की बात न हो ऐसा हो नहीं सकता. कई लोगों तो पूरे सालभर बस इसी वजह से सर्दियों का इंतजार रहता है. गाजर का हलवा खाने में तो स्वादिष्ट होता ही है साथ में इससे सेहत को भी कई फायदे होते हैं. गाजर में विटामिन ए, विटामिन के1, विटामिन बी6, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम और फाइबर जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर को हेल्दी बनाने के लिए जरूरी होते हैं. हलवे को बनाने के लिए सबसे बड़ी चुनौती गाजर को छीलना लगता है. कई गाजर के छिलके मोटे होते हैं तो कुछ के बहुत पतले. ऐसे में एक सवाल मन में आता है कि मैं बिना छिलके वाली गाजर को कैसे छील सकता हूं या फिर गाजर को रगड़ने या छीलने में क्या बेहतर है. इसी के चलते आज हम आपके लिए इन सवालों के जवाब लेकर आए हैं जिससे आपको सर्दियों में गाजर का हलवा बनाने में ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा.

मैं बिना छिलके वाली गाजर को कैसे छील सकता हूं?

माना जाता है कि गाजर को छीलना नहीं बल्कि धोना बहुत जरूरी होता है. ऐसे में अगर गाजर का छिलका आपको बहुत पतला नजर आ रहा है तो आप सब्जी छीलने वाले चाकू की मदद से पतले-पतले छिलके निकाल सकते हैं. इसके अलावा अगर आप यह नहीं करना चाहते हैं तो गाजर को ब्रश की मदद से धो लें और सारी गंदगी हटा दें.

गाजर को छीलना या रगड़ना पूरा आप पर निर्भर करता है. छीलने से ऊपर की परत हट जाती है जिसमें जरूरी पोषक तत्व होते हैं. वहीं, रगड़ने से बस गाजर पर लगी गंदगी साफ होती है और पूरे पोषक तत्व मौजूद रहते हैं. इसके अलावा अगर छिलके सहित आपको गाजर में कड़वाहट लग रही है तो आप इसे छील सकते हैं. बता दें कि, गाजर के छिलके में भरपूर मात्रा में विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो छीलने के बाद कम हो जाते हैं. ऐसे में जूस के लिए छिलके सहित गाजर का इस्तेमाल करना ही सही माना जाता है.

गाजर में प्रचुर मात्रा में बीटा-कैरोटीन पाया जाता है जो आंखों के लिए फायदेमंद होता है. जिन लोगों की नजर कमजोर हैं उन्हें अपनी डाइट में गाजर को जरूर शामिल करना चाहिए.

अगर आपको पेट संबंधी समस्याएं रहती हैं तो आप गाजर का सेवन कर सकते हैं. इसमें मौजूद फाइबर पाचन से जुड़ी बीमारियों को दूर करने में मददगार होते हैं.

इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए भी गाजर का सेवन बहुत लाभदायक माना गया है. इसमें पाए जाने वाला विटामिन सी रोग प्रतिरोधक क्षमतो को बढ़ाने में मदद करता है.



अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

