Happy Pongal 2026 Wishes: 'गन्ने की मिठास और मूंगफली की खुशबू..' इन खास मैसेज के जरिए दें अपनों को पोंगल की हार्दिक शुभकामनाएं

Happy Pongal 2026 Wishes in Hindi: आज यानी 14 जनवरी को पूरे हर्षोल्लास के साथ मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जा रहा है. वहीं, भारत के कुछ हिस्सों में आज ही के दिन पोंगल भी मनाया जाता है. बता दें, कि पोंगल एक फसल उत्सव है. जब घर में नई फसल आती है और सूर्य उत्तरायण होता है तब पोंगल मनाया जाता है. साथ ही यह पर्व प्रकृति के साथ संतुलन का भी संदेश देता है. इस मौके पर आप अपनों को शुभकामनाएं देकर त्योहार को और भी ज्यादा खास मना सकते हैं. इसी के चलते आज हम आपके लिए कुछ खास और स्पेशल मैसेज लेकर आए हैं जिनके जरिए आप अपने दोस्तों, परिवार, रिश्तेदारों और करीबियों को पोंगल की शुभकामनाएं दे सकते हैं.

1. गन्ने की मिठास और मूंगफली की खुशबू,

पोंगल का त्यौहार और अपनों का प्यार,

मुबारक हो आपको खुशियों का यह संसार।

हैप्पी पोंगल!

2. हवाओं के साथ उमंग आए,

पोंगल आपके लिए नई तरंग लाए

पोंगल की हार्दिक शुभकामनाएं

3. मीठे चावल की खुशबू और गन्ने का स्वाद,

सदा बनी रहे आप पर भगवान सूर्य की याद।

शुभ पोंगल

4. फसलों का त्यौहार है आया,

खुशियों की सौगात है लाया

पोंगल की हार्दिक शुभकामनाएं

5. मन में उमंग हो,

जीवन में नई तरंग हो,

इस साल का पोंगल,

अपनों के संग हो

हैप्पी पोंगल 2026

6. पोंगल की ये बेला,

लाए खुशियों का मेला,

कभी न छूटे आपका,

अपनों का साथ अलबेला

पोंगल की हार्दिक शुभकामनाएं!

7. पोंगल के चावल जैसा सफेद आपका मन हो,

और गुड़ जैसी मीठी आपकी वाणी हो

शुभ पोंगल!

8. खुशियों की नई बहार,

पोंगल का मीठा उपहार,

ढेर सारी बधाई हो,

आपको यह पावन त्यौहार

हैप्पी पोंगल 2026

9. प्रकृति, परिश्रम और परंपरा,

पोंगल सिखाए जीवन का मंत्रा

आपको और परिवार को,

पोंगल की हार्दिक शुभकामनाएं

10. आज से सूर्य हुए हैं उत्तरायण,

शुभ तिथियों का हुआ है आगमन,

आपके जीवन में शुभ घड़ी आए,

परिवार के साथ पोंगल मनाएं

पोंगल की हार्दिक शुभकामनाएं

