करवा चौथ के लिए 5 सबसे खूबसूरत मेहंदी डिजाइन की फोटोज

Beautiful Mehndi Designs For Karva Chauth: करवा चौथ का त्योहार हर शादीशुदा महिला के लिए बेहद खास होता है. इस दिन सुहागिनें पूरे दिन व्रत रखती हैं और शाम को सज-धजकर अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूजा करती हैं. इस खास मौके पर मेहंदी का अपना अलग ही महत्व है. हाथों पर सजी मेहंदी न सिर्फ खूबसूरती बढ़ाती है, बल्कि शुभता और प्रेम का प्रतीक भी मानी जाती है. इसी कड़ी में यहां हम आपके लिए मेहंदी के 5 बेहद खूबसूरत और यूनिक डिजाइन्स की फोटोज लेकर आए हैं. आप इन डिजाइन्स में से किसी एक को चुनकर अपने हाथों को सुंदर सजा सकती हैं. आइए एक नजर डालते हैं इनपर

पारंपरिक फुल-हैंड मेहंदी डिजाइन

अगर आप क्लासिक लुक पसंद करती हैं, तो यह डिजाइन आपके लिए परफेक्ट है. इसमें पूरे हाथ पर बारीक बेलें, फूलों के पैटर्न, पत्तियां और पारंपरिक मोटिफ बनाए गए हैं. डिजाइन देखने में बहुत रिच है और खासकर ब्राइडल लुक के लिए सबसे बेस्ट है.

करवा चौथ का चांद हर महिला के लिए खास होता है, तो क्यों न उसे अपनी मेहंदी में भी जगह दी जाए? आप अपनी मेहंदी में इस तरह चांद देखती महिला को बनवा सकती हैं.

अगर आपको हाथ के पीछे भी मेहंदी लगाना पसंद है, तो आप इन डिजाइन को चुन सकती हैं.

आजकल कपल मेहंदी डिजाइन भी काफी ट्रेंड में है, जिसमें दुल्हन अपने हाथों पर दूल्हा-दुल्हन की छोटी-सी आकृति या शादी का सीन बनवाती है. करवा चौथ के मौके पर आप इसमें पति-पत्नी की पूजा करते हुए आकृति या छलनी से चांद देखने का सीन भी बनवा सकती हैं.

वहीं, अगर आपको हल्की और सिंपल मेहंदी पसंद है, तो मिनिमल डिजाइन बेस्ट रहेंगे. ये डिजाइन जल्दी बन जाते हैं और बहुत ग्रेसफुल लगते हैं.