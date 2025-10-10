Karwa Chauth Moon: दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, जयपुर...आपके शहर में इतने बजे निकलेगा करवा चौथ का चांद, इस समय तक सज-धजकर हो जाएं तैयार

Karwa Chauth Moon Timings: आज यानी 10 अक्टूबर को सुहागिन महिलाओं का सबसे खास त्यौहार करवा चौथ पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है. आज के दिन सुहागिनें दिनभर निर्जला व्रत रखकर अपने पति की लंबी उम्र और सुखी जीवन की कामना करती हैं. सुबह सरगी से दिन की शुरुआत होती है और रात को चांद देखकर व्रत खोला जाता है. इस दिन महिलाओं के लिए चांद का दीदार किसी उत्सव से कम नहीं होता. ऐसे में आइए जानते हैं आपके शहर में आज चांद कितने बजे निकलेगा और इस समय आप किस तरह तैयारी करें ताकि सबकुछ परफेक्ट लगे.

किस शहर में कितने बजे निकलेगा करवा चौथ का चांद?

पूर्वानुमान है कि दिल्ली-एनसीआर में चांद 8:12 से 8:14 बजे के बीच नजर आएगा. नोएडा में 8:12 बजे, दिल्ली में 8:13 बजे और गुरुग्राम में 8:14 बजे के करीब. ऐसे में आप 5 बजे से तैयारी शुरू करें. सबसे पहले खुद को थोड़ा रिलैक्स करें, फ्रैश होने और नहाने के बाद शाम के लुक के साथ तैयार होना शुरू कर दें. 5:30 बजे तक ड्रेसअप करें. इस तरह चांद के समय तक आप पूरी तरह तैयार रहेंगी और एक दम परफेक्ट तरीके से करवा चौथ सेलिब्रेट कर पाएंगी.

पिंक सिटी की महिलाओं को थोड़ा ज्यादा इंतजार करना होगा. जयपुर में शाम 8:23 बजे तक चांद निकलने का अनुमान है. अब, क्योंकि पिंक सिटी की शामें रंगों से भरी होती हैं, इसलिए लाइट पिंक या रॉयल रेड पहनना सबसे सही रहेगा. 5:30 बजे तैयार होना शुरू करें, 6:30 बजे पूजा की थाली सजाएं और घर को सजा लें. 8:00 बजे छत पर बैठकर चांद का इंतजार करें, इस बीच आप करवाचौथ की कथा सुन सकती हैं.

उत्तर प्रदेश की राजधानी और आसपास के शहरों में चांद थोड़ा जल्दी निकलेगा. लखनऊ और प्रयागराज में चांद का दीदार 8:02 बजे के आसपास होने का अनुमान है. ऐसे में आप साढ़े चार बजे से तैयारियां शुरू कर सकती हैं. 4:45 तक नहा लें और पूजा स्थान साफ करें, 5:15 बजे से साज-सज्जा शुरू करें. चिकनकारी साड़ी या बनारसी लुक सबसे खूबसूरत लगेगा. 6:15 बजे पूजा की थाली तैयार रखें और 7:45 बजे तक बालकनी या छत पर जाकर चांद निकलने का इंतजार करें.

मुंबई और अहमदाबाद में रहने वालों को थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि वहां चांद 8:46 से 8:55 बजे के बीच नजर आएगा. यहां रहने वाली महिलाएं 6:00 बजे से तैयार होना शुरू करें, क्योंकि मौसम थोड़ा उमस वाला होगा. हल्के कपड़े पहनें, पेस्टल शेड्स या सीक्विन साड़ी खूबसूरत लगेंगी. 7:00 बजे तक पूजा की सारी चीजें सजा लें और 8:30 बजे खुले आसमान में जाएं और चांद का दीदार करने की तैयारी करें. बालकनी में दीये जलाएं, हल्की हवा और चमकते चांद का नजारा आपकी रात को और रोमांटिक बना देगा.

पूर्वी भारत में चांद सबसे पहले दिखेगा. यहां आपको 7:42 बजे तक चांद नजर आ जाएगा. ऐसे में आप अपनी तैयारी 4:30 बजे से ही करना शुरू कर दें. 7:15 बजे तक छत पर जाकर चांद का इंतजार करें और जैसे ही दिखे, पूजा शुरू करें.

पहाड़ों में हवा ठंडी होगी, तो छत पर बैठने का अलग ही आनंद रहेगा. उत्तरी भारत के शहरों में जैसे देहरादून, हरिद्वार, चंडीगढ़ और शिमला में चांद 8:05 से 8:09 बजे तक दिखने की संभावना है. 5:00 बजे नहा लें और तैयार हो जाएं. वेलवेट या सिल्क के कपड़े गर्म और ग्लैमरस दोनों रहेंगे. 6:00 बजे पूजा की थाली सजाएं और 7:45 बजे आसमान की ओर नजर रखें, चांद किसी भी वक्त झलक सकता है.

मध्य भारत में चांद थोड़ी देर से, 8:26 से 8:34 बजे के करीब नजर आएगा. आप 5:30 बजे से तैयार होना शुरू करें. 6:30 बजे पूजा की तैयारी पूरी कर लें और 8:00 बजे परिवार के साथ छत पर जाएं और इंतजार करें.

इस तरह अपने शहर के टाइम के हिसाब से आज शाम थोड़ा जल्दी तैयार हो जाएं, अपने लिए थोड़ा वक्त निकालें और इस प्यार भरे त्यौहार को पूरे दिल से महसूस करें. करवा चौथ सिर्फ व्रत नहीं, बल्कि प्यार, समर्पण और विश्वास का प्रतीक है. आज के दिन हर जोड़ा अपने रिश्ते को और मजबूत करने की कामना करता है.

