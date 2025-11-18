Guava Benefits: अमरूद को सुपरफ्रूट क्यों कहा जाता है? 1 अमरूद में सेब-संतरे से कई गुना ज्यादा न्यूट्रिशन, डॉक्टर ने बताए फायदे

Guava Benefits: हेल्दी और फिट रहने के लिए अक्सर फलों का सेवन करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि फलों का सेवन सेहत के साथ-साथ बीमारियों से भी बचाव करता है. फल खाने की जब बात आती है तो अक्सर लोगों के दिमाग में सेब-संतरा ही आता है, लेकिन सेब-संतरे का अलावा एक फल और है. जो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है और इस फल में सेब के कई गुना अधिक पोषक तत्व होते हैं. इंस्टाग्राम पर डॉ. साकेत गोयल दिल धड़कने दो की सीरीज चलाते हैं. इसमें वह लोगों को हेल्थ से जुड़ी समस्या से बचाव के तरीके और चीजों के फायदे बताते हैं. डॉ. साकेत गोयल ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने अमरूद को सेब से बेहतर फल बताया है और अमरूद खाने के फायदे भी बताए हैं.

यह भी पढ़ें:- Walnut Benefits: अखरोट को रात भर भिगोकर सुबह खाएं तो क्या होगा? शरीर को मिलेंगे ये 5 फायदे

अमरूद क्यों है सुपरफ्रूट

अमरूद का सेवन करने से कई बीमारियों से बचाव होता है. अमरूद विटामिन सी, फाइबर, पोटैशियम और एंटीऑक्सीडेंट का एक बेहतरीन स्रोत है. इसमें विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जैसे फोलेट, विटामिन ई और विटामिन के भी होते हैं. इसके अलावा अमरूद में मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक, आयरन और कैल्शियम जैसे खनिज भी पाए जाते हैं. अमरूद में सेब से कई गुना ज्यादा प्रोटीन होता है.

एक अमरूद में सेब और संतरे से कई गुना ज्यादा पोषक तत्व होते हैं. अमरूद में सेब से कई गुना ज्यादा प्रोटीन होता है. अमरूद में सेब से 10 गुना ज्यादा विटामिन सी होता है. इसके अलावा एक अमरूद में 4 संतरे के बराबर विटामिन सी होता है. इसके साथ ही अमरूद में एंटीऑक्सीडेंट भी बहुत अधिक मात्रा में होते हैं.

अमरूद में संतरे से 4 गुना ज्यादा विटामिन सी होता है, जो इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है और शरीर को संक्रमणों से बचाता है.

अमरूद में फाइबर की अच्छी मात्रा होती है, जो पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने में मदद करता है और कब्ज की समस्या से राहत दिलाता है.

अमरूद में एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कि लाइकोपीन और विटामिन सी होते हैं, जो कैंसर से बचाव में मदद करते हैं और त्वचा को चमकदार बनाते हैं.

अमरूद में पोटैशियम और फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, जो हार्ट हेल्थ के लिए फायदेमंद होता है और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कंट्रोल करते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.