Ganesh Chaturthi Wishes: गणपति आगमन की सभी को दें बधाई, भेजिए गणेश चतुर्थी की ये खास शुभकामनाएं

Ganesh Chaturthi 2025: हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है. गणशे चतुर्थी पर गणपति बप्पा का आगमन होता है और चतुर्दशी तिथि पर गणेश विसर्जन के साथ बप्पा को विदा कर दिया जाता है. इस साल 27 अगस्त, बुधवार के दिन गणेश चतुर्थी पड़ रही है और 6 सितंबर, शनिवार के दिन गणपति विसर्जन कर दिया जाएगा. ऐसे में गणेश चतुर्थी पर गणपति बप्पा के आने की खुशी में सभी को बधाई (Ganesh Chaturthi Wishes) दी जा सकती है. यहां आपके लिए चुनकर गणेश चतुर्थी के शुभकामना संदेश (Ganesh Chaturthi Messages) दिए गए हैं.

गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं | Happy Ganesh Chaturthi Wishes

गणपति आएं घर द्वार,

लाएं खुशियां बार-बार.

गणेश चतुर्थी का हार्दिक शुभकामनाएं!

---------------------------------------------------

संकट हरते, सुख बरसाते,

गणपति सबके काम बनाते.

गणेश चतुर्थी का हार्दिक शुभकामनाएं!

-------------------------------------------------

जहां बप्पा का वास है,

वहीं खुशियों का एहसास है.

गणेश चतुर्थी का हार्दिक शुभकामनाएं!

-------------------------------------------------------

लड्डू मोदक की खुशबू आई,

गणपति बप्पा की पूजा है भाई .

गणेश चतुर्थी का हार्दिक शुभकामनाएं!

---------------------------------------------------

मंगल मूर्ति आए घर में,

सुख-समृद्धि बरसाए घर में.

गणेश चतुर्थी का हार्दिक शुभकामनाएं!

-------------------------------------------------

विघ्नहर्ता गणेश सब संकट है हरते,

भक्तों के मन में प्रेम है भरते.

गणेश चतुर्थी का हार्दिक शुभकामनाएं!

-------------------------------------------------

जहां गणपति का वास हो,

वहां हमेशा उल्लास हो.

गणेश चतुर्थी का हार्दिक शुभकामनाएं!

--------------------------------------------------------

रिद्धि-सिद्धि के तुम हो दाता,

दीन दुखियों के भाग्य विधाता,

तुझमें ज्ञान-सागर अपार,

प्रभु कर दो मेरी नैया पार.

गणेश चतुर्थी का हार्दिक शुभकामनाएं!

-------------------------------------------------------------

भगवान श्री गणेश की कृपा बनी रहे आप पर हर दम,

हर कार्य में सफलता मिले, जीवन में न आए कोई गम.

गणेश चतुर्थी का हार्दिक शुभकामनाएं!

---------------------------------------------------------

आओ मिलकर करें बप्पा का गुणगान,

पास है जिनके हर समस्या का समाधान.

गणेश चतुर्थी का हार्दिक शुभकामनाएं!

---------------------------------------------------------------

गणपति महाराज के द्वार आकर कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता है.

गणपति बप्पा, तुम्हारी जय हो!

गणेश चतुर्थी का हार्दिक शुभकामनाएं!

----------------------------------------------------------------

आते बड़े धूम से गणपति जी,

जाते बड़े धूम से गणपति जी,

आखिर सबसे पहले आकर,

हमारे दिलों मे बस जाते गणपति जी

गणेश चतुर्थी का हार्दिक शुभकामनाएं!

------------------------------------------------------------