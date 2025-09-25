कमर का दर्द बढ़ाती हैं ये 5 चीजें, आज ही कर दें खाने की थाली से बाहर

Bad Food For Spine: आजकल कमर दर्द (Back Pain) एक बहुत ही आम समस्या बन गई है. लंबे समय तक बैठकर काम करना, गलत पोस्चर में बैठना और एक्सरसाइज की कमी हमारी रीढ़ की हड्डी (Spine) पर बुरा असर डालते हैं. इससे कमर दर्द बढ़ने लगता है. हालांकि, इन सब से अलग क्या आप जानते हैं कि आपकी डाइट का भी आपकी स्पाइन पर सीधा असर पड़ता है? इतना ही नहीं कुछ खास चीजों का सेवन भी कमर दर्द को बढ़ा सकता है.
न्यूरोस्पाइन सर्जन डॉ. अरुण तुंगारिया ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में डॉक्टर बताते हैं, हमारी थाली में रोज शामिल होने वाले कुछ खाद्य पदार्थ धीरे-धीरे कमर दर्द और रीढ़ की बीमारियों को बढ़ा सकते हैं. अच्छी बात यह है कि अगर समय रहते इनसे बचा जाए, तो स्पाइन की सेहत को बेहतर बनाया जा सकता है.
डॉक्टर ने 5 ऐसे फूड बताए हैं, जिन्हें कम करना या पूरी तरह छोड़ देना चाहिए. ये फूड कमर दर्द का कारण बनते हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-
ज्यादा चीनी (Sugar)
मीठा हर किसी को पसंद होता है, लेकिन ज्यादा चीनी हड्डियों और स्पाइनल डिस्क को कमजोर कर देती है. यह शरीर में सूजन भी बढ़ाती है, जिससे कमर दर्द ज्यादा महसूस होता है. ऐसे में अगर आपको कमर में दर्द रहता है तो मीठी चीजों से परहेज करें.ज्यादा नमक (Salt)
नमक की अधिक मात्रा शरीर से कैल्शियम बाहर निकाल देती है. कैल्शियम हड्डियों को मजबूत रखने के लिए बहुत जरूरी है. इसलिए ज्यादा नमक वाले पैकेज्ड फूड या चिप्स खाने से बचें. खाने में संतुलित मात्रा में ही नमक डालें.मैदा (Refined Flour)
मैदे से बनी चीजें जैसे कि पिज्जा, बर्गर, समोसा या बिस्किट शरीर में सूजन को बढ़ाती हैं. यह सूजन रीढ़ की हड्डी और डिस्क पर असर डालकर दर्द को बढ़ा देती है. इसकी जगह मल्टीग्रेन आटा, ओट्स या जौ का इस्तेमाल करना बेहतर है.तली हुई चीजें (Deep Fried Food)
तेल में तली चीजें न केवल वजन बढ़ाती हैं बल्कि शरीर में फैट जमा करके रीढ़ पर अतिरिक्त दबाव डालती हैं. साथ ही यह शरीर में सूजन भी बढ़ाती हैं. फ्राई की जगह रोस्टेड, ग्रिल्ड या स्टीम्ड फूड को प्राथमिकता दें.प्रोसेस्ड मीट और लाल मांस (Processed Meat & Red Meat)
इनमें प्रिजर्वेटिव्स और सैचुरेटेड फैट ज्यादा होता है, जो स्पाइनल डिस्क की सेहत के लिए हानिकारक है. इनके अधिक सेवन से भी कमर दर्द और स्पाइन से जुड़ी समस्याएं बढ़ सकती हैं.कैसे कम करें कमर का दर्द?
- इस सवाल का जवाब देते हुए डॉक्टर बताते हैं, अगर आप कमर दर्द से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले सही लाइफस्टइल चुनें.
- नियमित तौर पर हल्की एक्सरसाइज करें और संतुलित आहार लें.
- ताजे फल, हरी सब्जियां, कैल्शियम और विटामिन D से भरपूर आहार रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाते हैं.
- इन छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देकर आप बिना दवा के कमर दर्द से राहत पा सकते हैं.
