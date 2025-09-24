नारियल तेल में मिलाकर लगा लें ये 3 हर्ब्स, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया एक-एक सफेद बाल हो जाएगा काला

Oil For White Hair: आजकल कम उम्र में ही बाल सफेद होने की समस्या काफी आम हो गई है. पहले जहां यह दिक्कत 40-50 साल की उम्र के बाद होती थी, वहीं अब 20-25 की उम्र में भी लोग ग्रे हेयर से परेशान हैं. इसके पीछे स्ट्रेस, गलत खानपान, स्मोकिंग की आदत और ज्यादा केमिकल वाले हेयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल जैसे कारण जिम्मेदार हो सकता है. हालांकि, एक अच्छी बात यह है कि इन आदतों में सुधार कर और कुछ खास तरीके अपनाकर प्रीमैच्योर ग्रेइंग को रोका और कुछ हद तक रिवर्स भी किया जा सकता है. फेमस आयुर्वेदिक डॉक्टर सलीम जैदी ने एक ऐसे ही खास तरीके के बारे में बताया है.

इस एक वजह से नहीं घटती है पेट की चर्बी, Fitness Coach ने बताया 90 दिनों में फैट घटाने का तरीका

हाल ही में अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किए गए एक वीडियो में डॉक्टर जैदी बताते हैं, अगर आपके बाल भी समय से पहले सफेद होने लगे हैं, तो आप घर पर एक खास हेयर ऑयल बनाकर लगा सकते हैं. इस ऑयल में तीन आयुर्वेदिक हर्ब्स का इस्तेमाल होता है- आंवला, करी पत्ता और भृंगराज.

एक कप नारियल तेल लें.

इसमें 2 चम्मच सूखे आंवले के टुकड़े डालें.

इसके बाद तेल में एक मुट्ठी ताजे करी पत्ते डालें.

2 चम्मच भृंगराज पाउडर मिलाएं.

इसे धीमी आंच पर पकाएं जब तक कि आंवला और पत्ते काले न हो जाएं.

इतना करते ही तेल तैयार हो जाएगा, इसे छानकर ठंडा कर लें.

डॉक्टर जैदी इस ऑयल को हफ्ते में 3 बार बालों की जड़ों में लगाने की सलाह देते हैं. तेल लगाकर रातभर छोड़ दें और सुबह माइल्ड शैंपू से धो लें.

आयुर्वेदिक एक्सपर्ट आगे कहते हैं, सिर्फ ऑयल लगाने से ही फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि डाइट का ध्यान रखना भी जरूरी है. रोज सुबह एक चम्मच भुने हुए काले तिल और एक गिलास आंवला जूस का सेवन करें. साथ ही खजूर, बादाम और पालक जैसी चीजें डाइट में शामिल करें क्योंकि इनमें विटामिन B12, आयरन और कॉपर भरपूर मात्रा में होते हैं. ये बालों का सफेद होना रोकते हैं और उन्हें जड़ से मजबूती देते हैं.

डॉक्टर जैदी कहते हैं, अगर आपके बाल कम उम्र में स्ट्रेस या पोषण की कमी की वजह से सफेद हुए हैं, तो इस नुस्खे से आपको केवल 7 दिनों में ही अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं. लेकिन अगर उम्र बढ़ने के कारण बाल ग्रे हुए हैं, तो उन्हें पूरी तरह से काला करना संभव नहीं होता है. इस कंडीशन में आप इस ऑयल से बालों को हेल्दी, शाइनी और मजबूत जरूर बना सकते हैं और सफेद होने की स्पीड को धीमा कर सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.