जिम में ये एक गलती पड़ सकती है काफी भारी, जान लीजिए नुकसान

रोजाना जिम जाकर पसीना बहाना एक अच्छी आदत है, कई लोग फिट रहने के लिए ऐसा करते हैं तो कुछ लोग बॉडी बिल्डिंग के लिए जिम जाते हैं. अगर आप जिम में अच्छा वर्कआउट करते हैं और सही डाइट लेते हैं तो कुछ ही दिनों में इसका असर दिखने लगता है, वहीं जो लोग गलत तरीके से एक्सरसाइज करते हैं, उन्हें कई तरह की परेशानियां भी हो सकती हैं. जिम में एक चीज ऐसी है, जो काफी जरूरी होती है, अगर आपने इसे नहीं समझा तो ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है. आइए जानते हैं कि जिम में आपकी कौन सी गलती भारी पड़ सकती है.

ये गलती पड़ेगी भारी

अक्सर जिम जाने वाले ज्यादातर बिगिनर्स होते हैं, यानी वो युवा जिन्हें नया-नया बॉडी बनाने का शौक चढ़ा होता है. ऐसे में अगर उन्हें सही गाइडेंस या कोचिंग ना मिले तो ये उनकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है. आमतौर पर देखा जाता है कि कई लोग जिम में घुसते ही वेट लिफ्टिंग करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी मसल्स बनानी होती हैं. ऐसा करना बेहद खतरनाक हो सकता है.

Benefits of Salt Bath: पानी में नमक डालकर नहाने से क्या फायदा होता है?

वार्मअप है जरूरी

जिम जाने के बाद सबसे पहले वार्मअप करना जरूरी है, जिससे आपका शरीर खुल जाए और एक्सरसाइज के लिए ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक हो जाए. ऐसा करने से अचानक क्रैंप आने और झटका लगने का खतरा भी नहीं होता है. तमाम फिटनेस एक्सपर्ट्स का भी ये मानना है कि अगर वार्मअप के बाद एक्सरसाइज शुरू की जाए तो जिम करने में किसी भी तरह का रिस्क नहीं होता है.

ऐसे करें शुरुआत

मसल्स या फिर बॉडी बिल्डिंग के लिए आपको वेट लिफ्टिंग करनी होती है, लेकिन अगर आपने जिम जाते ही भारी डंबल या दूसरी चीज उठाई तो ये भी खतरनाक हो सकता है. इसीलिए हमेशा अपनी एक्सरसाइज हल्के वेट से करें, इसके बाद धीरे-धीरे वजन बढ़ाते रहें. जब एक या दो घंटे के बाद एक्सरसाइज पूरी हो जाए तो आखिर में स्ट्रेचिंग करना भी जरूरी है. बिना ऐसा किए आपको घर पहुंचने के बाद मसल पेन हो सकता है.