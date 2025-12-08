कलौंजी से बाल काले कैसे करें? आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया बस तेल में मिलाकर लगा लें ये 2 चीजें, सिर पर नहीं दिखेगा एक भी सफेद बाल

How to make kalonji oil for grey hair naturally: आजकल कम उम्र में ही बाल सफेद होने की समस्या बहुत आम हो गई है. तनाव, खराब खानपान, नींद की कमी और कैमिकल वाले हेयर-प्रोडक्ट्स इसकी बड़ी वजह हैं. ऐसे में लोग प्राकृतिक तरीकों की ओर लौट रहे हैं. हाल ही में मशहूर आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट शेयर कर सफेद बालों को काला करने का एक ऐसा ही नेचुरल उपाय बताया है. न्यूट्रिशनिस्ट कहती हैं, सफेद हो चुके बालों को जड़ से काला करने के लिए आप घर पर ही एक खास तेल बनाकर लगा सकते हैं. इसके लिए आपको केवल 3 चीजों की जरूरत होगी, जो आपको अपनी किचन में आसानी से मिल जाएंगी. आइए जानते हैं घर पर ये तेल कैसे बनाएं और किस तरह से ये आपके बालों को काला करने में असर दिखाता है.

चाहिए होंगी ये चीजें

1 कप कलौंजी का तेल

1 बड़ा चम्मच आंवला पाउडर और

15–20 करी पत्ते या 1 बड़ा चम्मच करी पत्ता पाउडर

इसके लिए आपको केवल कलौंजी के तेल में आंवला पाउडर और करी पत्ता पाउडर मिलाना है.

तेल को किसी कांच के जार या बोतल में भर लें.

इस बोतल को हल्के गर्म पानी में 2 घंटे तक रखें, ताकि जड़ी-बूटी के गुण धीरे-धीरे तेल में मिल जाएं.

2 घंटे बाद तैयार तेल को किसी डार्क बॉटल में स्टोर करें, इससे इसकी गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहती है.

श्वेता शाह बताती हैं, कलौंजी में मौजूद प्राकृतिक गुण बालों की जड़ों को मजबूत बनाने, स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने और समय से पहले सफेद होने की समस्या को कम करने में मदद कर सकते हैं. आयुर्वेद में इसे बालों के लिए बेहद शक्तिशाली माना गया है.

तेल को हल्का सा गुनगुना करें.

10 मिनट तक सिर पर मसाज करें, खासकर क्राउन एरिया और हेयरलाइन पर.

इसे 1–2 घंटे के लिए या चाहें तो रातभर लगाकर छोड़ दें.

न्यूट्रिशनिस्ट हफ्ते में 3 बार इस तेल का इस्तेमाल करने की सलाह देती हैं. वे कहती हैं, इससे समय से पहले सफेद बालों में कमी नजर आने लगेगी. इसके साथ ही जड़ों की मजबूती और बालों में घनापन दिखेगा, बालों में प्राकृतिक चमक आएगी, साथ ही स्कैल्प में ब्लड फ्लो भी अच्छा होगा.

श्वेता शाह बताती हैं कि बालों का रंग और स्वास्थ्य हमारी आंतरिक अग्नि (Agni) और डाइट पर भी निर्भर करता है. इसे बढ़ाने के लिए-

आंवला या आंवला जूस पिएं

तिल खाएं

हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं

रोज 1/2 चम्मच गाय का घी खाएं

साथ ही, रात 10–11 बजे तक सो जाना, तनाव कम रखना और मेडिटेशन करना भी बालों के स्वास्थ्य को अच्छा रखता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.