क्या लहसुन लगाने से नाखून बढ़ते हैं? नाखून तेजी से कैसे बढ़ाएं, यहां जानिए

How To Grow Nails Faster: हाथों की सुंदरता बढ़ाने में चमकदार त्वचा के साथ ही शाइनी नाखूनों का बहुत बड़ा योगदान होता है. नाखून हाथों को खूबसूरत और आकर्षक बनाते हैं, लेकिन कई महिलाओं की शिकायत रहती है कि उनके नाखूनों की शेप अच्छी नहीं है और नाखून बार-बार टूट जाते हैं. हालांकि, इंटरनेट नाखूनों की देखभाल की टिप्स से भरा हुआ है. ऐसे ही कहा जाता है कि लहसुन की कली काटकर नाखूनों पर रगड़ने से नाखून बढ़ने लगते हैं. चलिए आपको बताते हैं नाखून को तेजी से कैसे बढ़ाएं.

दरअसल, लहसुन लगाने से नाखून सीधे तौर पर नहीं बढ़ते हैं. यह एक लोकप्रिय घरेलू नुस्खा है, लेकिन इस बात का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि लहसुन नाखूनों की लंबाई बढ़ाने में मददगार होता है, लेकिन लहसुन में एंटीफंगल और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो नाखूनों के संक्रमण से लड़ने में मदद कर सकते हैं, जिससे नाखून हेल्दी होते हैं और इससे नाखून टूटने की संभावना कम हो जाती है, जिसके चलते नाखून लंबे दिखाई देते हैं.

नाखून तेजी से कैसे बढ़ाएं?

जिस तरह से हमारे शरीर को हेल्दी और फिट रहने के लिए अच्छे खानपान की आवश्यकता है. उसी खानपान से नाखून की हेल्थ पर भी असर पड़ता है. अच्छा खानपान होता है तो नाखून की हेल्थ तेजी से बढ़ेगी. नाखून केराटिन नामक प्रोटीन से बने होते हैं. प्रोटीन, बायोटिन, विटामिन ए, सी, डी और ई, जिंक और आयरन से भरपूर फूड्स का सेवन करने से नाखूनों की हेल्थ अच्छी होती है.

नाखूनों की मजबूती के लिए बायोटिन यानी विटामिन B7 बहुत जरूरी होता है. अंडे, शकरकंद, नट्स और साबुत अनाज का सेवन करने से नाखूनों की हेल्थ अच्छी होती है.

नाखूनों को सुंदर और हेल्दी बनाए रखने के लिए हमेशा नम रखें. नाखूनों और क्यूटिकल्स पर नियमित रूप से मॉइस्चराइजर, जैसे क्यूटिकल ऑयल या पेट्रोलियम जेली लगाएं, ताकि वे सूखकर टूटें नहीं.

