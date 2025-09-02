छोटे बच्चों के नाखून कैसे काटने चाहिए? डॉक्टर ने बताया सही तरीका, बिल्कुल भी नहीं रोएगा बच्चा

Parenting: छोटे बच्चे के नाखूनों को समय-समय पर काटते रहना जरूरी होता है. बच्चे के नाखून बढ़ जाने पर ना सिर्फ बच्चा माता-पिता को नोच देता है बल्कि अपनेआप को भी नाखून मार सकता है. वहीं, नाखूनों में गंदगी भर जाए और यही गंदगी भरे नाखूनों को बच्चा मुंह में डाल ले तो स्वास्थ्य संबधी दिक्कतें हो सकती हैं. ऐसे में समय रहते बच्चे के नाखून (Baby Nails) काट देने चाहिए. लेकिन, अक्सर ही माता-पिता को बच्चे को नाखून काटने में दिक्कत होती है. बच्चे की त्वचा बेहद नाजुक होती है और नाखून छोटे, ऐसे में डर रहता है कि कहीं गलती से नाखून काटने के चक्कर में स्किन पर कटर ना लग जाए. वहीं, बच्चा आराम से नाखून नहीं कटवाता है और रोने-बिलखने लगता है. ऐसे में बच्चों के डॉक्टर रवि मलिक ने बताया कि बच्चों के नाखून काटने का सही तरीका क्या है. आप भी जानिए और फिर आराम से काट लीजिए बच्चे के नाखून.

बच्चे के नाखून काटने का सही तरीका क्या है | What Is The Best Way To Cut Baby's Nails

डॉक्टर ने बताया कि अक्सर मां बच्चे के नाखून काटने में डरती हैं. ऐसे में बच्चे के नाखून सेफ्टी से और आसानी से काटने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है. सबसे पहले बच्चे को कंफर्टेबल करें. इसके लिए बच्चे को तरह-तरह के खिलौने दिखाएं. बच्चे को यह एहसास ना होने दें कि कोई प्रोसीजर होने वाला है. बच्चा अगर नहाकर निकला है तो इस समय नाखून नर्म होते हैं. ऐसे में यह बच्चे के नाखून काटने का सबसे सही समय होता है. इसके बाद नाखून काटने के लिए बच्चे की उंगली को पकड़ें. बच्चे की उंगली को अपने अंगूठे और इंडेक्स फिंगर यानी अगुंठे के बगल वाली उंगली से पकड़ें. इसके बाद बच्चों के लिए जो नाखून कटर (Nail Cutter) आता है उसका इस्तेमाल करेंगे. डॉक्टर ने कहा कि बच्चों के नाखून काटने के लिए बच्चों वाले नेल कटर का ही इस्तेमाल करें, बड़ों के नेल कटर का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें. नेल कटर लेकर उसे टेढ़ा करके नाखून ना काटें या गोलाई में ना घुमाएं बल्कि नेल कटर को सीधा रखकर नाखून काट लें. बच्चे के नाखून के बाहर जो सफेद रंग का नाखून नजर आ रहा है उसे आपको काटना है. इस तरह बच्चा आसानी से नाखून कटवा लेगा. डॉक्टर कहते हैं कि नाखून काटने की प्रक्रिया को खेल की तरह ही देखें.

कई बार बच्चे का नाखून अगर ज्यादा कट जाए या सही तरह से ना काटा जाए तो नाखून के साथ ही स्किन भी थोड़ी कट जाती है. डॉक्टर का कहना है कि इस स्थिति में पैनिक नहीं होना है बल्कि रूई का टुकड़ा लेकर त्वचा पर लगाकर हल्का दबाना है. इससे ब्लीडिंग रुक जाएगी. आप चोट पर थोड़ी एंटीसेप्टिक क्रीम या जैल कुछ लगा सकते हैं.

डॉक्टर का कहना है कि अगर बच्चे के नाखून बढ़ गए हैं, बच्चा आपको या खुद को निशान मार रहा है या फिर नाखूनों को मुंह में डालकर काट रहा है तो समझ जाएं कि नाखून काटने का समय आ गया है. बच्चा इन बड़े नाखूनों को मुंह में डालता है तो इससे इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है. इसीलिए बच्चे के हाथ और पैरों के नाखून को नियमित रूप से काटते रहना चाहिए.