कम उम्र में खराब हो रही आंखों की रोशनी? रोजाना खाएं ये 5 फूड्स, धीरे-धीरे बाज जैसी तेज हो जाएगी नजर

Increase Eyesight: आजकल के समय में मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर के लगातार इस्तेमाल से आंखों की रोशनी कमजोर होती जा रही है. कम उम्र में लोग आंखों की रोशनी की समस्या से परेशान है. लोगों को देखने के लिए चश्मे की जरूरत पड़ रही है. अगर, आप भी आंखों की रोशनी कम होने से परेशान है और लगातार नजर कम होती जा रही है तो यह आहार में पोषक तत्वों की कमी के कारण भी हो सकता है. ऐसे में आपको अपने खानपान का ध्यान रखना चाहिए. चलिए आपको बताते हैं आंखों की रोशनी के लिए किन फूड्स का सेवन करना चाहिए.

ओमेगा 3

हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक, आंखें लगातार रोशनी और स्क्रीन के संपर्क में रहती हैं, इसलिए उन्हें प्राकृतिक नमी और चिकनाई की आवश्यकता होती है. ओमेगा 3 इस आवश्यकता को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. शरीर में इसकी कमी होने पर आंखें जल्दी सूख जाती हैं, लाल हो जाती हैं या बेजान दिखने लगती हैं. ऐसे में ओमेगा 3 लेने से रेटिना की कार्यप्रणाली बेहतर होती है और आंखों की थकान कम होती है.

सूखे मेवे और कुछ दालें आंखों की कोशिकाओं को फ्री रेडिकल्स से बचाने में सहायक होती हैं. मेवे, काजू और विभिन्न दालों में मौजूद प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट आंखों के ऊतकों को मजबूत बनाते हैं. इससे बढ़ती उम्र के साथ दृष्टि हानि का खतरा कम होता है और आंखों की थकान दूर होती है. सूखे मेवे और दालों का सेवन करने से आंखों को आवश्यक एनर्जी मिलती है और उनके आसपास की मांसपेशियां भी मजबूत होती हैं. सूखे मेवे आसानी से पच जाते हैं, इसलिए इन्हें आहार में शामिल किया जा सकता है. दालों में मौजूद प्रोटीन आंखों के ऊतकों की मरम्मत में मदद करते हैं.

हरी सब्जियों में ल्यूटिन और जेक्सैंथिन नामक दो महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, जो आंखों के अंदरूनी हिस्से को विशेष सुरक्षा प्रदान करते हैं. ये तत्व प्रकाश से होने वाले नुकसान को कम करते हैं और दृष्टि को स्पष्ट रखते हैं. ये सब्जियां शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का लेवल बढ़ाती हैं, जिससे आंखों के आसपास का तनाव कम होता है. नियमित सेवन से दृष्टि तेज और स्थिर रहती है. आंखों की रोशनी के लिए पालक, फूलगोभी, ब्रोकोली और सलाद जैसी सब्जियां फायदेमंद होती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

