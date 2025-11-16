विज्ञापन

दिल्‍ली से स‍िर्फ 300 किलोमीटर दूर है साफ और ताजी हवा, यहां के पॉल्‍यूशन से म‍िल जाएगी वहां राहत

द‍िल्‍ली के पॉल्‍युशन में सांस नहीं आ रहा है तो स‍िर्फ कुछ घंटे दूर हैं ये जगह. यहां ब‍िल्‍कुल भी नहीं है प्रदूषण.

दिल्‍ली से स‍िर्फ 300 किलोमीटर दूर है साफ और ताजी हवा, यहां के पॉल्‍यूशन से म‍िल जाएगी वहां राहत
कौन सा शहर प्रदूषण मुक्त है?

Destination Near Delhi: दिल्ली की एयर क्वालिटी साल भर बदलती रहती है. लेकिन जब सर्दियों के दिनों में स्मॉग और पॉल्यूशन (Pollution Se Kaise Bachen) बहुत बढ़ जाता है, तो मन करता है बस कहीं निकल भागें. ऐसी जगह, जहां हवा साफ हो और मन को सुकून मिले. अच्छी बात ये है कि दिल्ली के आसपास कई ऐसी डेस्टिनेशन (Places To Visit Near Delhi) हैं. जहां कुछ ही घंटों में पहुंचकर आप ताज़ी हवा, पहाड़ों की ठंडक, शांत झीलों और नेचर की गोद का मज़ा ले सकते हैं. चाहे फैमिली ट्रिप प्लान करनी हो. दोस्तों के साथ छोटा सा वीकेंड गेटअवे या खुद के लिए एक शांत ब्रेक, ये जगहें परफेक्ट हैं.

लैंसडाउन (उत्तराखंड)

दिल्ली से करीब 280 किमी दूर ये शांत और कम भीड़ वाला हिल स्टेशन पाइन जंगलों से घिरा है. यहां टिप इन टॉप व्यूपॉइंट की धूप, Bhulla Lake में बोटिंग और शांत पैदल रास्ते,सब आपको रिफ्रेश कर देंगे.

नाहन (हिमाचल प्रदेश)

करीब 250 किमी की दूरी पर बसा ये छोटा, ऑफबीट हिल टाउन साफ हवा और हल्के मौसम के लिए जाना जाता है. यहां के जंगल, शांत सड़कें और रेणुका लेक इसे फैमिली और नेचर लवर्स के लिए बेहतरीन बनाते हैं.

नैनीताल (उत्तराखंड)

300 किमी दूर स्थित नैनीताल अपनी झील, माल रोड और खूबसूरत व्यू पॉइंट्स के लिए मशहूर है. टल्ली ताल, अयरपट्टा या पैंगोट जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में रहें तो भीड़ कम और हवा ज्यादा ताज़ा मिलेगी.

Photo Credit: Unsplash

कसौली (हिमाचल प्रदेश)

दिल्ली से टोटल 290 किमी ड्राइव और पहुंच जाएंगे कसौली. शांत वाइब, पाइन की खुशबू, Gilbert Trail की खूबसूरती और साफ हवा इसे एक परफेक्ट स्लो ट्रैवल डेस्टिनेशन बनाते हैं.

मसूरी (उत्तराखंड)

290 किमी दूर 'क्वीन ऑफ हिल्स' मसूरी में कैमल्स बैक रोड, गन हिल और लैंडोर की शांत गलियां आपको शहर की खराब हवा भूलने पर मजबूर कर देंगी.

नीमराना (राजस्थान)

सिर्फ 120 किमी दूर ये हेरिटेज फोर्ट पैलेस उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो पहाड़ों से ज्यादा इतिहास, आर्किटेक्चर और लक्जरी पसंद करते हैं. साफ हवा, खूबसूरत सनसेट और शांत कोने इसे एक क्विक वीकेंड ब्रेक बनाते हैं.

जिम कॉर्बेट (उत्तराखंड)

250 किमी की दूरी पर जंगल, नदियां और हरे भरे इलाके आपको शहर की भीड़ से दूर एक सुकून भरा ब्रेक देते हैं. चाहे सफारी करें या सिर्फ नेचर वॉक. ये जगह साफ हवा के लिए बेस्ट है.

मोरनी हिल्स (हरियाणा)

260 किमी की ये छोटी सी हिल स्टेशन डेस्टिनेशन बेहद शांत है. ट्विन लेक्स, जंगल ट्रेल्स और साफ हवा,सब कुछ बिल्कुल आसान और ताजगी भरा है.

