Parenting Tips: मां-बाप की इन 5 गलतियों को बहुत जल्दी सीख जाते हैं बच्चे, पेरेंट्स आज ही कर लें सुधार, बाद में नहीं पड़ेगा पछताना

Parenting Tips: हर एक माता-पिता चाहते हैं कि उनके बच्चों की परवरिश अच्छी हो और वे सही रास्ते पर चलें. इसके लिए पेरेंट्स बच्चों को बचपन से ही अच्छी आदतें सिखाते हैं. लेकिन कई बार मां-बाप ही जाने-अनजाने में ऐसी कई गलतियां कर देते हैं जिन्हें बच्चे अपना लेते हैं. ये खराब आदतें फिर बच्चों की जिंदगी में काफी ज्यादा बुरा प्रभाव डालती हैं. इसी के चलते आज हम आपको माता-पिता की उन 5 बुरी आदतों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं. पेरेंट्स की इन गलतियों की वजह से बच्चों की लाइफ पर भी काफी ज्यादा नेगेटिव असर देखने को मिलता है.

1. बच्चों के सामने लड़ाई-झगड़ा

कभी-कभार घर में झगड़ा होना काफी ज्यादा आम बात है. लेकिन अगर रोजाना ही माता-पिता अपने बच्चों के सामने लड़ाई करते हैं तो उनपर काफी ज्यादा बुरा असर पड़ सकता है. इससे बच्चों में भी आक्रामक और चिड़चिड़ापन आने लगता है.

आजकल के डिजिटल दौर में मां-बाप अपने स्मार्टफोन के साथ ही ज्यादा व्यस्त रहते हैं और बच्चों के साथ समय व्यतीत नहीं करते हैं. इससे बच्चे भी फोन की ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं जिससे उनकी आंखों और मानसिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है. साथ ही फोन में ज्यादा समय बिताने से बच्चों का शारीरिक स्वास्थ भी खराब हो सकता है.

कई माता-पिता बच्चों के सामने ही अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों की बुराई करना शुरू कर देते हैं. ऐसा करने से बच्चों के माइंड पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है. साथ ही भविष्य में उनकी सोशल लाइफ भी खराब हो सकती है.

कभी-कभी गुस्सा करना काफी ज्यादा आम बात है, लेकिन अगर माता-पिता बच्चों के सामने अधिकतर छोटी-छोटी चीजों पर गुस्सा करते हैं या चिल्लाते हैं तो उनपर बुरा असर हो सकता है. ऐसे में पेरेंट्स बच्चों के सामने प्यार और सहजता से व्यवहार करें.

आलस्य या अन्य कई कारणों की वजह से कई बार पेरेंट्स कार्यों को अधूरा छोड़ देते हैं या फिर टालना शुरू कर देते हैं. ऐसा करने से बच्चे भी अपनी जिम्मेदारियों से दूर भाग सकते हैं. साथ ही वे भविष्य में कोई भी जिम्मेदारी लेने से भी पीछे हटेंगे. ऐसे में अगर आप भी ये गलती करते हैं तो आज ही सुधार लें वरना आगे पछताना पड़ सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.