मैं बिना हीटर के कमरा कैसे गर्म रखूं? ये 4 तरीके मिनटों में रूम कर देंगे नॉर्मल, फिर सर्दी में होगा गर्मी का एहसास

Winter Tips and Tricks: सर्दियों का आगाज हो गया है और धीरे-धीरे मौसम में ठंडक बढ़ती जा रही है. कई बार ठंड इतनी ज्यादा हो जाती है कि गर्म कपड़े पहनने के बाद भी कपकपी छूट ही जाती है. ऐसे में लोग घरों में हीटर या फिर ब्लोअर का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं. इससे कमरा तो गर्म हो जाता है लेकिन बिजली का बिल भी काफी बढ़ना शुरू हो जाता है. इसके अलावा कई लोग हीटर का गलत तरीके से भी इस्तेमाल करते हैं जिससे आग लगने का भी खतरा बना रहता है. ऐसे में बस एक ही सवाल आता है- मैं बिना हीटर के कमरा कैसे गर्म रखूं? इसी के चलते आज हम आपको ऐसे 4 टिप्स और ट्रिक्स बताने जा रहे हैं जिन्हें सर्दियों में अपनाकर आप अपने रूम के तापमान को मिनटों में बढ़ा सकते हैं. साथ ही इससे जेब भी ढीली नहीं होगी और सर्दी में गर्मी वाला एहसास भी होगा.

1. गर्म चादर

सोने के लिए आप बिस्तर पर नॉर्मल चादर की जगह गर्म यानी वार्म बेडशीट का प्रयोग कर सकते हैं. इससे बेड पर ठंड कम लगती है और सर्दी का एहसास भी ज्यादा नहीं होता है. इसके अलावा इससे रूम का तापमान भी बढ़ा रहता है.

कमरे के तापमान को गर्म बनाए रखने के लिए बाहर से हवा आने वाली जगहों को बंद करना काफी ज्यादा जरूरी है. हम अक्सर दरवाजों और खिड़कियों को लॉक तो कर देते हैं लेकिन उनके बीच की जगहों को सील करना भूल जाते हैं. ऐसे में अगर आप सर्दियों में कमरा गर्म रखना चाहते हैं तो विंडो और डॉर के गैप को बंद कर दें. इसके लिए आप प्लासिटिक रैप, अखबारों का प्रयोग कर सकते हैं.

सर्दियों में कमरे के तापमान को गर्म बनाए रखने के लिए आप मोटे पर्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं. ये पर्दे बाहर से कमरे में आने वाली ठंडी हवा को रोक देते हैं जिससे गर्माहट बनी रहती है. इसके लिए आप डार्क कलर वाले पर्दों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

कमरे को गर्म रखने के लिए फर्श पर कुछ बिछाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है. इसके लिए आप गर्म रग्स और दरियों का इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे कमरे में गर्माहट बनी रहेगी और फर्श भी ठंडा महसूस नहीं होगा.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

