Dandruff And Hair Tips: डैंड्रफ से हैं परेशान तो इस जादुई तेल को लगाने से समस्या हो जाएगी दूर, बालों की ग्रोथ भी होगी जल्दी

Dandruff And Hair Tips: ब्राह्मी का तेल न सिर्फ दिमाग को शांत करता है, बल्कि बालों के लिए भी बेहद फायदेमंद है. नियमित रूप से इस तेल का इस्तेमाल करने से डैंड्रफ दूर होता है बालों की जड़ें मजबूत होती हैं.

डैंड्रफ से छुटकारा पाने के उपाय
Dandruff And Hair Tips: बदलता मौसम, प्रदूषण और बालों की सही देखभाल नहीं होने से डैंड्रफ की समस्या लोगों को बहुत ही परेशान करने लगी है. डैंड्रफ होने से सिर में खुजली, सफेद परतें और बाल जल्दी झड़ने लगते हैं, जिससे बालों की ग्रोथ रुक जाती है और बाल कमजोर हो जाते हैं. डैंड्रफ न सिर्फ आपकी हेयर हेल्थ को बिगाड़ते हैं, बल्कि आत्मविश्वास पर भी असर डालते हैं. हालांकि, बाजार के केमिकल भरे शैंपू और सीरम कुछ समय के लिए राहत तो देते हैं, लेकिन यह स्थायी समाधान नहीं है. अगर, आप भी डैंड्रफ की समस्या से परेशानी हैं, तो ब्राह्मी का तेल आपके लिए वरदान साबित हो सकता है.

गलत हेयर केयर

गलत हेयर केयर न सिर्फ आपको गंजा बना सकती है, बल्कि आपकी पर्सनालिटी पर भी असर डालती है. अगर, आप डैंड्रफ की समस्या से परेशान हैं, तो अब चिंता करने की जरूरत नहीं है. ब्राह्मी का तेल बालों के लिए बहुत लाभकारी साबित हो सकता है. आयुर्वेद के अनुसार, ब्राह्मी का तेल न सिर्फ दिमाग को शांत करता है, बल्कि बालों के लिए भी बेहद फायदेमंद है. नियमित रूप से इस तेल का इस्तेमाल करने से डैंड्रफ दूर होता है बालों की जड़ें मजबूत होती हैं और ग्रोथ बढ़ाने में असरदार होती है.

ब्राह्मी तेल के फायदे

ब्राह्मी का तेल एंटीऑक्सीडेंट्स, अल्कलॉइड्स और प्राकृतिक पोषक तत्वों से भरपूर होता है, इसे लगाने से सिर की त्वचा में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है. यह स्कैल्प को ठंडक पहुंचाकर डैंड्रफ पैदा करने वाले बैक्टीरिया और फंगस को खत्म करता है. इसके साथ ही नए बालों की ग्रोथ को उत्तेजित करता है.

डैंड्रफ दूर करने के लिए कैसे करें इस्तेमाल

डैंड्रफ से राहत पाने के लिए 2 चम्मच ब्राह्मी तेल, 1 चम्मच नींबू का रस और 1 चम्मच नारियल तेल को मिक्स करें. तेल को हल्का गुनगुना कर लें. अब इसमें नींबू का रस मिलाएं और बालों की जड़ों में उंगलियों से हल्के हाथों से मालिश करें. 30–40 मिनट बाद हल्के शैंपू से बाल धो लें.

बालों की ग्रोथ के लिए ब्राह्मी ऑयल

बालों की ग्रोथ के लिए ब्राह्मी ऑयल का हेयर मास्क भी बना सकते हैं. हेयर मास्क बनाने के लिए 2 चम्मच ब्राह्मी तेल, 1 चम्मच आंवला पाउडर और 1 चम्मच एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करें. इस सभी चीजें मिलाकर पेस्ट तैयार करें और बालों की जड़ों से लेकर सिरों तक लगाएं. इसके 30 मिनट बाद गुनगुने पानी से धो लें.

