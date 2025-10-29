Memory Boost Remedies: हर पैरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा पढ़ाई में तेज और अव्वल हो, लेकिन कई बार तमाम कोशिशों के बाद भी बच्चा क्लास में अच्छा परफॉर्म नहीं करता और फेल हो जाता है. इसके अलावा कई माता-पिता की ये भी शिकायत रहती है कि बच्चे को पढ़ने बिठाओ तो वह इधर-उधर भागने लगता है, वहीं कुछ याद कराओ तो भूल जाता है. अगर आपका बच्चा एकाग्रता की कमी, याददाश्त की कमजोरी, या गणित और विज्ञान जैसे सब्जेक्ट्स को समझने में परेशानी का सामना कर रहा है, तो अब घबराने की जरूरत नहीं है. आज इस आर्टिकल में हम आपको आयुर्वेदिक शिशु एंव बाल्यरोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुनीत द्विवेदी द्वारा बताए गए कुछ अचूक उपाय बताएंगे जो बच्चों की एकाग्रता और याददाश्त बढ़ाने में काफी मददगार साबित होंगे. इससे दिमाग तो तेज होगा ही साथ में बच्चा क्लास में टॉप भी करने लगेगा.
यह भी पढ़ें: सोहा अली खान ने बताया बेटी इनाया का कैसे करती हैं पालन-पोषण, नई पीढ़ी के बच्चों के लिए कही यह जरूरी बात
1. बादाम और अखरोट
इस घरेलू उपाय के लिए आप 4 बादाम और 4 अखरोट को रात में पानी में भिगोकर रख दें. इसके बाद सुबह जब बच्चा उठता है तो उसे इन्हें चबा-चबाकर खाने के लिए बोल दीजिए. फिर एक कप दूध उन्हें पिला दें. ऐसा करने से बच्चे का दिमाग तेज होगा और एकाग्रता में भी वृद्धि देखने को मिलेगी. साथ ही बच्चे का पढ़ाई में भी मन लगेगा.2. अनुलोम विलोम
पैरेंट्स बच्चों को अनुलोम विलोम प्राणायम जरूर कराएं. बुद्धि के विकास के लिए ये उपाय बहुत असरदार माना जाता है. ऐसे में अगर आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है तो उसके रूटीन में योग और मेडिटेशन जरूर शामिल कराएं.3. तुलना न करें
कई बार बच्चे जब क्लास में टॉप नहीं करते तो माता-पिता उसकी तुलना किसी दूसरे बच्चे से करते हैं. ऐसा करने से उनके मन पर गहरा और नकारात्मक असर पड़ता है. यह जानना बहुत जरूरी होता है कि हर बच्चे की सीखने की क्षमता और बुद्धि अलग होती है, और लगातार तुलना करने से उन पर प्रेशर बढ़ता है. इससे बच्चों की मानसिक स्थिति खराब होने का खतरा रहता है.बच्चों के लिए कौन से योगासन हैं फायदेमंद?
1. सर्वांगासन
दिमाग में रक्त संचार बढ़ाने के लिए ये आसन बहुत फायदेमंद होता है.
2. पद्मासन
इसको रोज करने से बच्चों का मन शांत होता है.
3. भुजंगासन और पश्चिमोत्तानासन
याददाशत बढ़ाने के लिए ये योगासन बहुत ही लाभदायक माना जाता है.
अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं