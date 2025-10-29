Home Remedies for Loose Motions: लूज मोशन यानी दस्त एक आम लेकिन बेहद परेशान करने वाली समस्या है, जो अक्सर पेट की गड़बड़ी, फूड एलर्जी, दूषित खान-पान के कारण हो सकती है. दस्त के कारण डिहाईड्रेशन और सॉल्ट लॉस का खतरा बढ़ता है जिससे शरीर में कमजोरी हो जाती है. कई बार इससे राहत पाने के लिए लोग एंटीबायोटिक्स का सेवन शुरू कर देते हैं जिससे कई साइड इफेक्ट्स का सामना करना पड़ता है. ऐसे में कुछ घरेलू उपाय बहुत कारगर साबित होते हैं. इसी कड़ी में आयुर्वेदिक डॉक्टर सलीम जैदी ने यूट्यूब पर एक वीडियो शेयर किया और दस्त से छुटकारा पाने के लिए एक घरेलू नुस्खा बताया है. इससे पानी वाला मल तुरंत बंद हो सकता है.

घरेलू नुस्खा के लिए सामग्री

1 कप पानी

आधा चम्मच चाय की पत्ती

1 चम्मच नींबू का रस

1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक

थोड़ी सी मुलेठी

7-8 तुलसी के पत्ते

डॉक्टर जैदी ने बताया कि इसे बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है. इसके लिए आप 1 कप पानी को उबालें और इसमें आधा चम्मच चाय की पत्ती, 1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक, थोड़ी सी मुलेठी और 7-8 तुलसी के पत्ते डाल दें. अब इस पानी को अच्छे से उबालें और 3-4 बार उबाल आने के बाद गैस से उतार लें. थोड़ी देर इसे ठंडा करने के बाद एक कप में इसको छानकर नींबू का रस डाल दें. अब लूज मोशन से छुटकारा पाने के लिए आपकी एक चाय तैयार है.

डॉक्टर सलीम बताते हैं कि इस चाय को दिन में 2 से 3 बार इस्तेमाल करना चाहिए. ध्यान रहें कि आप इसका ज्यादा इस्तेमाल न करें. इससे लूज मोशन की समस्या बढ़ भी सकती है. ऐसे में आप इसका सेवन 1 बार सुबह, 1 बार दिन में और 1 बार शाम में करें. इससे पानी वाला मल तुरंत बंद हो जाएगा.

इस चाय में इस्तेमाल की गई सामग्री जैसे चाय की पत्ती, मुलेठी, तुलसी के पत्तों में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण और पोषक तत्व पाए जाते हैं जो गैस, डायजेशन से जुड़ी समस्याओं और लूज मोशन से राहत दिलाने में काफी मददगार होते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.