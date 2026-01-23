विज्ञापन

50 की उम्र में भी दिखेंगी 25 की, बस रोज रात को सोने से पहले करें इस अंग की मालिश

Beauty Tips: बढ़ती उम्र भला किसे ही पसंद आती है. बढ़ती उम्र का असर सबसे पहले आपके चेहरे पर ही नजर आता है. बढ़ती उम्र में त्वचा पर झुर्रियां और स्किन ढ़ीली पड़ने लगती है. इन समस्याओं से राहत दिलाने में मदद करेगा ये देसी नुस्खा.

बिना पैसा खर्च किए कैसे बनाएं खुद को जवान.

Beauty Tips: बढ़ती उम्र भला किसे ही पसंद आती है. बढ़ती उम्र का असर सबसे पहले आपके चेहरे पर ही नजर आता है. बढ़ती उम्र में त्वचा पर झुर्रियां और स्किन ढ़ीली पड़ने लगती है. चेहरे पर ऐसे लक्षण दिखते हैं लोग महंगे-महंगे प्रोडक्ट्स और ट्रीटमेंट जैसे बोटोक्स और महंगे फेशियल लेने लगते हैं जिनमें खर्चा भी खूब होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन समस्याओं का हल आप घर पर ही खुद से कर सकते हैं. इसका इलाज आपके हाथों मे ही है. बस आपको रोज रात को सोने से पहले अपने कानों की मालिश करनी है. अब आप सोचेंगे कि आखिर चेहरे के लिए कानों की मसाज क्यों करनी है? तो आपको बता दें कि ये एक प्रीचन तकनीक है जो आपकी स्किन को नेचुरली लिफ्ट करती है. अगर आप भी 50 की उम्र में अपने चेहरे पर 25 साल जैसा निखार चाहती हैं तो रोज रात को सोने से पहले अपने कानों की मालिश जरूर करें.

कान की मालिश करने के फायदे 

  • बता दें कि हमारे कान के पास शरीर की प्रमुख लिम्फ कोशिकाएं पाई जाती हैं. अगर इनमें सही से फ्लो नहीं होता है तो चेहरे पर सूजन और भारीपन दिखने लगता है. ये शरीर के अंदर की गंदगी को बाहर निकालती है जिससे चेहरा सिल्म और टाइट नजर आता है.
  • कानों पर मालिश करने से इसके एक्यूप्रेशर प्वाइंट एक्टिव होते हैं. जिससे इनका ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और फेस मसल्स की टोनिंग भी हो जाती है.
  • मालिश से चेहरे की तरफ आने वाला ब्‍लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है. जिससे फेस पर ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचती है और चेहरा नेचुरली ग्लो करने लगता है.
  • अमूमन स्ट्रेस की वजह से हमारे जबड़े की मसल्स खिंची रहती है, जिस वजन से फेस बूढ़ा दिखने लगता है.

कान की मालिश कैसे करें

साइड पुल - इसको करने के लिए कानों को सबसे ऊपरी हिस्से से पकड़ें, कानों को ऊपर की ओर खींच कर हल्का सा छोड़ दें. इस एक्सरसाइज को 10 बार करें.

साइड वे पुल - इसको करने के लिए कानों को बीच वाले हिस्से से पकड़ें और कान को बाहर की ओर खींचें. इस एक्सरसाइज को 10 बार रिपीट करें.

पुल डाउन - कान की लोब्स को पकड़ें और नीचे की तरफ धीरे से खींचें. इस एक्सरसाइज को 10 बार रिपीट करें.

सर्कुलर मोशन - अपनी तर्जनी उंगली को कान के छेद के पास रखें और अंगूठे को कान के पीछे ले जाएं. अब क्‍लॉकवाइज और एंटी-क्‍लॉकवाइज 10-10 बार कानों को घुमाएं.

अपर सर्विक्स मसाज - अंगूठे को कान के ऊपरी मोड़ पर रखें और सिर की ओर हल्का प्रेशर देते हुए घुमाएं. दोनों तरफ 10-10 बार रिपीट करें.

इयर पिंच- कानों को वर्टिकली हल्का सा दबाते हुए पिंच करें और छोड़ें. इस एक्सरसाइज को 10 बार रिपीट करें.

