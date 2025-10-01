Dussehra 2025: दशहरा या विजयदशमी का पर्व हिंदू धर्म में बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है. यह दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है. मान्यताओं के अनुसार, इसी दिन भगवान श्रीराम ने रावण का वध कर धर्म की रक्षा की थी. ऐसे में इस खास मौके पर रावण दहन किया जाता है, जगह-जगह पंडाल सजाए जाते हैं और दान-पुण्य किया जाता है. इन सब से अलग दशहरा पर एक और खास रिवाज भी है. मान्यता है कि इस दिन अगर घर में शमी का पौधा लगाया जाए, तो यह जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है और परिवार में सुख-समृद्धि बढ़ती है. शमी का पौधा लगाने से आर्थिक समस्याएं कम होती हैं और करियर व बिजनेस में भी प्रगति के रास्ते खुलते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं शमी का पौधा कैसे लगाएं, साथ ही जानेंगे इसकी देखरेख के आसान तरीके-

घर में कैसे लगाएं शमी का पौधा?

शमी का पौधा आपको आसानी से किसी भी नर्सरी से 40–50 रुपये में मिल जाएगा.

इसे लगाने के लिए आपको मध्यम आकार के गमले की जरूरत होगी. या अगर जगह हो, तो आप आंगन और बगीचे में भी इसे लगा सकते हैं.

सबसे पहले मिट्टी तैयार कर लें. इसके लिए आंगन की मिट्टी में गोबर की खाद या ऑर्गेनिक खाद डालकर अच्छे से मिक्स कर लें.

अब, गमले में एक छोटा छेद कर लें ताकि एक्स्ट्रा पानी आसानी से निकल सके.

अगर आप छेद नहीं कर पा रहे हैं, तो गमले में नीचे छोटे पत्थर या टूटी हुई ईंट के टुकड़े डाल सकते हैं.

इतना करने के बाद गमले में मिट्टी को आधा भर लें.

अब, इसमें शमी का पौधा लगाएं और फिर बाकि बची मिट्टी भी गमले में डाल दें.

पौधा लगाने के बाद हल्का पानी जरूर दें.

बता दें कि शमी का पौधा धूप में जल्दी बढ़ता है, इसलिए इसे हमेशा ऐसी जगह रखें जहां धूप अच्छी मिले.

हफ्ते में 2-3 बार पानी दें, लेकिन ध्यान रखें कि गमले में पानी जमा न हो.

गर्मियों में इसे ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, जबकि सर्दियों में कम पानी देना भी पर्याप्त है.

समय-समय पर गमले में ऑर्गेनिक खाद डालते रहें, इससे पौधा तेजी से बढ़ेगा और हरा-भरा रहेगा.

इस सब के साथ ही हर थोड़े दिनों में पौधे से सूखी या पीली पत्तियों को हटाते रहें ताकि पौधा और बेहतर तरीके से ग्रो कर पाए.

ये पौधा न केवल धार्मिक दृष्टि से शुभ माना जाता है, बल्कि घर के वातावरण को भी सकारात्मक बनाता है. इसके साथ ही इसकी देखभाल करना भी आसान है. ऐसे में आप भी इस दशहरे पर अपने घर में शमी का पौधा लगा सकते हैं.