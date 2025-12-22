इन 3 तरह के पुरुषों से हमेशा बनाकर रखें दूरी, Relationship Coach ने कहा- भगवद गीता भी देती है ये ज्ञान

Relationship Tips: कहा जाता है कि भगवद गीता सिर्फ एक धार्मिक या आध्यात्मिक ग्रंथ है, बल्कि गीता जीवन के हर पहलू में हमारा मार्गदर्शन करती है. चाहे बात रिश्तों की हो, आत्मसम्मान की या सही-गलत के चुनाव की, गीता में आपके हर सवाल और हल उलझन का जवाब छिपा है. इसी विषय पर रिलेशनशिप और माइंडसेट कोच सोफिया चौहान ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में सोफिया कहती हैं, गीता हमें यह भी सिखाती है कि सही लोगों को कैसे चुनें. हर व्यक्ति आपके जीवन में जगह पाने के लायक नहीं होता है. कुछ लोग धीरे-धीरे आपकी मानसिक शांति, आत्मविश्वास और एनर्जी को खत्म कर देते हैं. गीता की सीख के अनुसार, खासकर 3 तरह के पुरुषों से दूरी बनाकर रखना ही समझदारी है.

इन 3 तरह के पुरुषों से हमेशा बनाकर रखें दूरी

ऐसा व्यक्ति खुद को सबसे ऊपर मानता है और दूसरों की राय, भावनाओं या सोच को छोटा समझता है. उसकी नजर में वही सही होता है और बाकी सब गलत. वह न आपकी भावनाओं की कद्र करता है, न आपकी राय की. उसके लिए उसका 'मैं' सबसे ज्यादा अहम होता है. ऐसे व्यक्ति के साथ रिश्ता बराबरी का नहीं होता. भगवद गीता में अहंकार को अज्ञान की जड़ बताया गया है. जहां अहंकार होता है, वहां प्रेम, सम्मान और समझ की कमी होती है. ऐसे रिश्ते समय के साथ बोझ बन जाते हैं.

जो पुरुष अपने गुस्से, इच्छाओं और मूड पर कंट्रोल नहीं कर पाता, उससे दूरी बनाकर रखना ही बेहतर है. रिलेशनशिप कोच कहती हैं, ऐसे व्यक्ति बिना सोचे-समझे फैसला ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं. ऐसे इंसान के साथ जीवन हमेशा तनाव और अस्थिरता से भरा रहता है. गीता आत्मसंयम और संतुलन को सुखी जीवन की नींव मानती है. बिना नियंत्रण के न रिश्ते टिकते हैं और न ही मन को शांति मिलती है.

तीसरा और सबसे खतरनाक प्रकार है बेईमान पुरुष. ऐसे लोग मीठी बातों से भरोसा जीतते हैं, लेकिन उनके इरादे साफ नहीं होते. झूठ बोलना, सच छुपाना और भावनाओं से खेलना उनका तरीका होता है. गीता सत्य को धर्म का आधार मानती है. जहां सच्चाई नहीं होती, वहां रिश्ता सिर्फ धोखा और दुख देता है.

सोफिया चौहान कहती हैं कि आपकी एनर्जी बहुत कीमती है. इसे उन लोगों पर खर्च करें जो विनम्र हों, संयमित हों और सच्चे हों. ऐसा साथी न सिर्फ आपका सम्मान करेगा, बल्कि आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत भी बनाएगा.