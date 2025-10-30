क्या गर्म पानी में नहाने से झाइयां बढ़ जाती हैं? स्किन की डॉक्टर ने बताया कैसा होगा चेहरे पर असर

Can hot water cause pigmentation: अक्टूबर का महीना खत्म हो चुका है. इसके साथ ही ठंड का एहसास अब धीरे-धीरे बढ़ने लगा है. खासकर सुबह के समय मौसम ठंडा रहता है. ऐसे में ज्यादातर लोगों ने गर्म पानी से नहाना शुरू कर दिया है. गर्म पानी से नहाने से शरीर को आराम मिलता है और आपको ठंड का एहसास भी नहीं होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि गर्म पानी से नहाना आपकी त्वचा, खासकर चेहरे की स्किन पर असर डाल सकता है? इसे लेकर मशहूर डर्मेटोलॉजिस्ट रेनिता राजन ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट शेयर की है. आइए जानते हैं इस पोस्ट में स्किन एक्सपर्ट ने क्या जानकारी दी है.

क्या सर्दियों में बालों पर नारियल का तेल लगाना चाहिए?

क्या कहती हैं स्किन एक्सपर्ट?

डॉक्टर रेनिता राजन बताती हैं, बहुत ज्यादा गर्म पानी से नहाने से स्किन के नेचुरल ऑयल्स निकल जाते हैं. ये ऑयल ही हमारी त्वचा की सुरक्षा परत को बनाए रखते हैं. जब यह परत कमजोर होती है, तो त्वचा में ड्राईनेस, जलन और इंफ्लेमेशन बढ़ सकती है. यही सूजन आगे चलकर हाइपरपिगमेंटेशन या पोस्ट-इंफ्लेमेटरी डार्कनिंग यानी झाइयों या दाग-धब्बों को बढ़ा सकती है.

उन्होंने बताया कि गर्म पानी त्वचा की ब्लड वेसल्स को ज्यादा फैलाता है, जिससे चेहरा लाल हो सकता है या रोजेशिया जैसी स्किन प्रॉब्लम बढ़ सकती है. इसके अलावा, यह स्किन के pH बैलेंस को भी बिगाड़ देता है, जिससे स्किन और ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है.

खासकर अगर आपने हाल ही में बालों को कलर कराया है, तो गर्म पानी में नहाने से पूरी तरह परहेज करें. बालों को कलर कराने या हेयर ट्रीटमेंट के तुरंत बाद गर्म पानी से नहाने से थर्मल डैमेज हो सकता है, जो त्वचा पर पिगमेंटेशन को और बढ़ा सकता है.

स्किन एक्सपर्ट ठंड के मौसम में हल्के गुनगुने पानी से नहाने की सलाह देती हैं. डर्मेटोलॉजिस्ट के मुताबिक, हल्के गुनगुने पानी से नहाने के कई फायदे हैं. यह स्किन को अच्छे से साफ करता है, लेकिन उसकी नमी और सुरक्षा परत को नुकसान नहीं पहुंचाता. इससे सूजन या जलन की संभावना भी कम होती है और मेलानिन प्रोड्यूस करने वाली कोशिकाएं शांत रहती हैं, जिससे झाइयों का खतरा घटता है.

स्किन एक्सपर्ट के मुताबिक, नहाने का समय 5-10 मिनट से ज्यादा न हो और नहाने के तुरंत बाद मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं. मॉइस्चराइजर को हमेशा हल्की गीली त्वचा पर लगाना चाहिए. इससे त्वचा की नमी लॉक हो जाती है और डैमेज कम होता है. इस तरह छोटी-छोटी बातों को ध्यान में रखकर आप अपनी स्किन को डैमेज होने से बचा सकते हैं और ठंड के मौसम में भी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग रख सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.