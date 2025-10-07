विज्ञापन

कॉकरोच भगा देगी घर में पड़ी 5 रुपये की चीज, तिलचट्टे को मारने के लिए आजमा लें ये घरेलू उपाय

Cockroach Home Remedies: घर में जगह-जगह कॉकरोच नजर आने लगे हैं, तो यहां बताए तरीके से आप इन कॉकरोच का खात्मा कर सकते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
कॉकरोच भगा देगी घर में पड़ी 5 रुपये की चीज, तिलचट्टे को मारने के लिए आजमा लें ये घरेलू उपाय
Cockroach Bhagane Ke Gharelu Upay: कॉकरोच भगाने में असर दिखाएगा यह नुस्खा.

Cockroach Remedies: घर में एक बार कॉकरोच आ जाए तो फिर जाने का नाम नहीं लेता. एक कॉकरोच कब अपनी बस्ती बना लेते हैं आपको पता ही नहीं चलता. पहले बाथरूम में और फिर किचन के सिंक और बेडरूम के फर्श पर कॉकरोच घूमते हुए नजर आ जाते हैं. ये खाने को तो दूषित करते ही हैं साथ ही अपने साथ ढेरों बीमारियां लेकर आते हैं और इन्हें देखकर घिन्न आती है सो अलग. ऐसे में घर से कॉकरोच भगाने के लिए महंगी दवाएं नहीं बल्कि घर की ही इस एक चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं. यह चीज है फिटकरी. 5 रुपये मिल जाने वाली फिटकरी को अगर सही तरह से इस्तेमाल किया जाए, तो ये मिनटों में कॉकरोच का खात्मा कर देती है. यहां जानिए किस तरह कॉकरोच भगाने के लिए फिटकरी आजमाकर देखी जा सकती है. 

बाल बढ़ाने के लिए करी पत्ते का इस्तेमाल कैसे करें? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया 30 दिनों में दिखने लगेगा फर्क

कॉकरोच का खात्मा करें फिटकरी से | Fitkari For Cockroack  

कॉकरोच भगाने के लिए एक कटोरे में पानी लीजिए और इसमें आधा नींब का रस और 3 से 4 तेजपत्ता डाल दीजिए. इसके बाद आपको इसमें फिटकरी का एक टुकड़ा डाल लें. अब इस घोल को अच्छे से पकाने के बाद इसे छानकर इसमें बेकिंग सोडा मिला लें. एक चम्मच बेकिंग सोडा से ही आपका काम हो जाएगा. आखिर में इस घोल में नमक और कपूर डाल दें. बस तैयार है कॉकरोच भगाने की दवा. इस तैयार घोल को कॉकरोच के एक-एक ठिकाने और छुपने की जगहों पर डालें. सिंक से इस पानी को उड़ेंलेंगे तो अंदर छिपे कॉकरोच जान बचाने के लिए इधर-उधर भटकने लगेंगे. कॉकरोच पर रामबाण साबित होता है यह घरेलू नुस्खा. 

कॉकरोच भगाने के घरेलू उपाय
  • कॉकरोच भगाने के लिए कुछ और घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है. जैसे-
  • लिक्विड डिश सोप और पानी को मिलाकर इसमें थोड़ा सा सफेद सिरका मिला दें. इसे कॉकरोच पर छिड़का जाए को कॉकरोच भागने लगते हैं. 
  • सिंक के अंदर छिपे कॉकरोच को मारने के लिए गर्म पानी में नींबू का रस और सिरका डाल दें. इस पानी से सिंक में कॉकरोच नहीं आते हैं. 
  • संतरे या नींबू के छिलकों को पानी में उबालकर इस पानी को कॉकरोच मारने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. असर बढ़ाने के लिए पानी को उबालते हुए इसमें तेजपत्ता डाल दें. 
  • बेकिंग सोडा और चीनी का मिश्रण कॉकरोच की दवा (Cockroach Ki Dawa) साबित होता है. एक कटोरी में बेकिंग सोडा लें, उसमें चीनी डालें और हल्के से पानी के साथ पेस्ट या गोलियां बनाकर घर के अलग-अलग कोनों में रख दें. इस मिश्रण की मिठास से कॉकरोच इसके करीब आएंगे और खाते ही मर जाएंगे. 

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.


 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Cockroach, Cockroach Remedies, Lifestyle News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com