सुबह बासी मुंह कितना पानी पीना चाहिए? Acharya Balkrishna से जान लें

Drinking water early morning: आचार्य बालकृष्ण बताते हैं, सुबह सबसे पहले पानी पीने से शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, पाचन तंत्र सही रहता है और दिनभर ऊर्जा बनी रहती है. लेकिन कई लोग जरूरत से ज्यादा पानी पी लेते हैं.

Drinking water early morning: सुबह उठकर पानी पीने की आदत हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद मानी जाती है. अब, लोग यह तो जानते हैं कि सुबह बासी मुंह पानी पीना चाहिए, लेकिन कितना पानी पीना सही है, इसे लेकर ज्यादातर लोगों के मन में उलझन रहती है. अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. इसे लेकर हाल ही में पतंजलि योगपीठ के प्रमुख और प्रसिद्ध योग गुरु आचार्य बालकृष्ण ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है, आइए जानते हैं इस वीडियो में वे क्या कहते हैं. 

बासी मुंह कितना पानी पीना है सही?

आचार्य बालकृष्ण बताते हैं, सुबह सबसे पहले पानी पीने से शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, पाचन तंत्र सही रहता है और दिनभर ऊर्जा बनी रहती है. लेकिन कई लोग जरूरत से ज्यादा पानी पी लेते हैं. इससे पेट में भारीपन, मतली या पेट दर्द जैसी समस्या हो सकती है. अगर सुबह-सुबह पानी पीकर आपको असहज महसूस होता है, तो यह इस बात का संकेत है कि आप शरीर की जरूरत से अधिक पानी पी रहे हैं. इसलिए पानी की सही मात्रा को समझना बेहद जरूरी है.

योग गुरु के मुताबिक, सुबह बासी मुंह करीब 300 से 400 मिलीलीटर पानी यानी लगभग एक गिलास पानी पीना सबसे सही है. अगर आपकी प्यास ज्यादा है, तो आप 2-3 गिलास तक पानी पी सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा पानी एक साथ पीने से बचना चाहिए. पानी की मात्रा हमेशा आपकी शारीरिक जरूरत और सुविधा के अनुसार होनी चाहिए.

सुबह पानी पीने से न सिर्फ पेट साफ रहता है, बल्कि शरीर का मेटाबॉलिज्म भी बेहतर होता है. यह आदत कब्ज, एसिडिटी और त्वचा की समस्याओं को भी कम करने में मदद करती है. खासतौर पर खाली पेट पानी पीने से खून साफ होता है, जिससे चेहरे पर भी निखार आता है.

इन बातों का भी रखें ध्यान 
  • सुबह या दिन के किसी भी समय पानी हमेशा धीरे-धीरे और बैठकर पीना चाहिए. 
  • ठंडा पानी पीने से बचें, इसके बजाय सामान्य या हल्का गुनगुना पानी लें. इससे शरीर को पानी आसानी से पचाने और अवशोषित करने में मदद मिलती है.
  • यह छोटी सी आदत आपको दिनभर तरोताजा रखेगी और शरीर को स्वस्थ बनाएगी. 

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

