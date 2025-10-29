सफेद बालों को 7 दिनों में जड़ से काला कर देगा ये आयुर्वेदिक तेल! डॉक्टर ने बताया घर पर कैसे करें तैयार

White Hairs Home Remedies: सफेद बालों की समस्या आजकल काफी आम हो गई है, अधिकतर लोग इस समस्या का सामना कर रहे हैं. इससे छुटकारा पाने के लिए कई लोग केमिकल वाले डाई और हेयर कलर का इस्तेमाल करते हैं जो काफी नुकसानदायक साबित हो सकता है. ऐसे में कुछ घरेलू उपायों को अपनाकर सफेद बालों को वापिस से काला किया जा सकता है. इसी पर प्रसिद्ध डॉक्टर सलीम जैदी ने हाल ही में यूट्यूब पर एक वीडियो शेयर कर एक आयुर्वेदिक तेल के बारे में बताया जिससे 7 दिनों में सफेद बालों को जड़ से काला किया जा सकता है. साथ ही उन्होंने बताया कि इस तेल को घर पर कैसे तैयार करें.

क्यों होते हैं बाल सफेद?

अगर 35 साल या फिर उससे कम उम्र में बाल सफेद होने लगे तो उसे प्रीमैच्योर ग्रेइंग कहा जाता है. बाल सफेद होने के कई कारण होते हैं, लेकिन सबसे आम जेनेटिक रीजन माना होता है. ये भी कहा जा सकता है कि परिवार में अगर किसी और के भी बाल जल्दी सफेद हो रहे हैं तो आपको भी इस समस्या का सामना करना पड़ सकता है. इसके अलावा स्ट्रेस, पौषक तत्वों की कमी, थायरॉइड और बाजार के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने से भी बाल सफेद हो जाते हैं.

डॉक्टर सलीम बताते हैं कि बालों को सफेद करने के लिए आयुर्वेदिक तेल का इस्तेमाल करने के साथ-साथ लाइफस्टाइल को भी सही करना बहुत ही जरूरी माना जाता है. इसी कड़ी में आइए जानते हैं इस तेल को कैसे बनाएं और कैसे इस्तेमाल करें.

आमला

करी पत्ते

भृंगराज पाउडर

नारियल तेल

इसे बनाने के लिए आप एक बर्तन में 1 कप नारियल का तेल, 2 चम्मच सूखे आमले के टुकडे, 1 मुठ्ठी ताजे करी पत्ते और 2 चम्मच भृंगराज पाउडर मिला लें. अब इस मिश्रण को तब तक पकाएं जब तक करी पत्ते और आमला के टुकडे बिलकुल काले न हो जाएं. इसके बाद ठंडा होने के लिए छोड़ दें और किसी कंटेनर में छान कर स्टोर कर लें.

इस आयुर्वेदिक तेल को आप हफ्ते में कम से कम 3 बार जरूर लगाएं. इसे आप रात को सोने से पहले अपने बालों में लगाकर छोड़ दें और सुबह उठकर शैंपू से धो लें. अच्छा रिजल्ट पाने के लिए आप इसे लगातार 3 महीने तक जरूर इस्तेमाल करें.

डॉक्टर सलीम बताते हैं कि बालों को सफेद से काला करने के लिए डाइट में भी बदलाव करना बहुत जरूरी है. सुबह-सुबह 1 चम्मच काले तिल के साथ ताजा आमला जूस पीना भी बालों को काला करने में मदद करता है. साथ ही खजूब, बादाम और पालक को डाइट में जरूर शामिल करें.

