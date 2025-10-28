सुबह उठकर क्या करें जिससे पेट हो जाए साफ? अपना लीजिए डॉक्टर हंसाजी का बताया हुआ ये रुटीन

Morning Routine For Digestion: सुबह की शुरूआत ही पूरा दिन तय करती है. ऐसे में अगर आपकी सुबह की शुरुआत ही खराब हो तो पूरा दिन खराब जाता है. इस कारण सुबह के लिए अच्छा रुटीन होना बहुत ही जरूरी माना जाता है. कभी-कभी हम सुबह-सुबह ऐसी कुछ चीजों का सेवन भी हम कर लेते हैं जिससे पाचन तंत्र बिगड़ जाता है और पूरे दिन पेट से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. इसके कारण सुबह-सुबह पेट साफ ने होने की परेशानी भी रोज झेलनी पड़ती है. इसी पर योग गुरु और लेखक डॉक्टर हंसा जी ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. उन्होंने इसमें आयुर्वेद की दृष्टि से अच्छे मॉर्निग रुटीन के बारे में बताया है जो हर किसी को जरूर अपनाना चाहिए.

1. सूरज निकलने से पहले उठना

डॉक्टर बताती हैं अच्छे मॉर्निंग रुटीन के लिए सूरज निकलने से पहले उठना चाहिए. आयुर्वेद में इस समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, जो बहुत ही शांत होता है. इस समय उठने से बोयोलॉजिकल क्लॉक प्रकृति के साथ तालमेल में रहती है. अगर आप किसी कारण से जल्दी नहीं उठ पाते हैं तो कम से कम 7 बजे तक जरूर उठ जाएं. ध्यान रखें कि जितनी देरी से आप उठेंगे उतना ही सुस्त आपका डायजेशन सिस्टम रहेगा.

डॉक्टर हंसाजी बताती हैं कि सुबह उठकर सबसे पहले 1 से 2 गिलास हल्का गर्म पानी पिएं. इसके बाद 2 से 3 बार कमरे का चक्कर लगाएं. खासतौर से जो लोग कब्ज से जूझ रहे हैं उन्हें यह जरूर करना चाहिए. इससे आसानी से आपका पेट साफ हो सकता है.

सोते समय शरीर फास्टिंग मोड में होता है और पेट में एसिड बिल्ड होते हैं. ऐसे में अगर आप सुबह उठकर चाय-कॉफी पिएंगे तो आपके पेट में और एसिड बन सकता है. हमेशा चाय या कॉफी पीने से पहले कुछ पौष्टिक खाना जरूर खाएं.

अच्छे डायजेशन के लिए सुबह की शुरुआत फल और नट्स खाने से करनी चाहिए. दरअसल, सुबह-सुबह शरीर को ऐसे मील की जरूरत होती है जो जल्दी डायजेस्ट हो जाए और बॉडी को एनर्जी मिल सके. ऐसे में आप केल, सेब, पपीता सुबह-सुबह खा सकते हैं. इसके अलावा आप बादाम, अखरोट खाना भी फायदेमंद माना जाता है.

बेहतर डायजेशन के लिए कुछ आसान करना बहुत ही जरूरी माना जाता है. इन योगासन को करने से एसिडिटी दूर होती है और टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं. आप सुबह उठकर मार्जरीआसन, पवनमुक्तासन, अर्ध मत्स्येन्द्रासन कर सकते हैं जिससे पेट की समस्याओं से छुटकारा आसानी से पाया जा सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.