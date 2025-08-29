2 दिन में ही गल जाता है केला तो फ्रिज में रखने का सही समय जान लीजिए यहां, नहीं गलेगा Banana

Kitchen Hacks: सेहत और स्वाद दोनों में ही केले का कोई जवाब नहीं है. यह फल पौटेशियम से भरपूर होता है और इसके फायदे पेट की दिक्कत दूर करने से लेकर वेट मैनेजमेंट तक में नजर आते हैं. लेकिन, केलों (Banana) के साथ एक ही दिक्कत है. अक्सर ही घर लाने के 1 से 2 दिनों में ही केले पीले से भूरे और फिर काले नजर आने लगते हैं. इन गले हुए केलों को खाने का भी मन नहीं करता है और ये देखने में भी बुरे लगते हैं सो अलग. कई बार तो केले एक ही दिन में खराब हो जाते हैं. असल में ऐसा केलों को सही तरह से स्टोर ना करके रखने पर होता है. अगर आप भी सही तरह से केलों को स्टोर नहीं करेंगे तो केले तेजी से गल जाएंगे. इसीलिए यहां जानिए केलों को किस तरह स्टोर करना चाहिए और किस तरह नहीं.

केले ताजा रखने के लिए कैसे करें स्टोर | How To Store Bananas To Keep Them Fresh

केलों को फलों की टोकरी से अलग रखना चाहिए खासतौर से तब जब इस टोकरी में सेब, नाशपाती, एवोकाडो और पीच वगैरह रखे हों. इन फलों में एथिलिन होता है जिससे पास रखे केले जल्दी पक जाते हैं. इसीलिए फलों की टोकरी से केले को दूर रखना चाहिए.

केलों को ठंडी और अंधेरे वाली जगह पर रखना चाहिए. इन्हें अगर बहुत ज्यादा रोशनी में या गर्माहट वाली जगह पर रखा जाए तो इससे केले जल्दी पकते हैं. इसीलिए केलों को फ्रिज (Fridge) में रखा जा सकता है.

केलों को किसी कंटेनर में रखने के बजाय खुला ही रखना चाहिए. ओपन एयर में केलों पर जल्दी दाग नजर नहीं आते हैं. केलों को लटकाकर इसीलिए रखा जाता है ताकि वे एकदूसरे के ऊपर ना लदें और उनमें हवा लगती रहे.

फ्रिज में केले रखने का सही समय जानना बेहद जरूरी है. अक्सर लोग केला जब पूरा फीका होता है तब उसे फ्रिज में रख देते हैं या फिर केला जब पूरी तरह गल जाता है. ऐसा नहीं करना चाहिए. इसके बजाय केले को फ्रिज में तब रखना चाहिए जब इसपर हल्के भूरे निशान नजर आने लगें. इससे फ्रिज में केले रखने के बाद छिलका तो काला होगा लेकिन अंदर से ताजा रहेगा और गलेगा नहीं.

