पार्लर जाकर कभी नहीं कराने चाहिए ये 4 फेशियल, स्किन की डॉक्टर ने बताया तीसरे वाला तो पहुंचाता है सबसे ज्यादा नुकसान

Beauty Tips: ग्लोइंग और निखरी त्वचा पाना हर किसी का सपना होता है. इसके लिए खासकर महिलाएं हर हफ्ते पार्लर जाकर अलग-अलग तरह के फेशियल करवाती हैं. पार्लर के मेन्यू कार्ड में फेशियल की इतनी सारी लिस्ट होती है कि हम बिना सोचे-समझे ही चुन लेते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर फेशियल आपकी स्किन के लिए अच्छा नहीं होता? हाल ही में डर्मेटोलॉजिस्ट शची जैन ने एक वीडियो में बताया कि कुछ फेशियल आपकी स्किन को फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान पहुंचा सकते हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-

बीपी हाई होने पर तुरंत क्या करना चाहिए?

कभी न कराएं ये 4 फेशियल

डर्मेटोलॉजिस्ट कहती हैं, फ्रूट फेशियल सुनने में बहुत नेचुरल और हेल्दी लगता है. अधिकतर लोग मानते हैं कि इसे कराने से स्किन पर तुरंत एक फ्रैश ग्लो आ जाता है. लेकिन ऐसा नहीं है. डॉक्टर शची के अनुसार, फ्रूट फेशियल आपकी स्किन के नेचुरल बैरियर को कमजोर कर सकता है और पिंपल्स को बढ़ा सकता है. खासकर जिनकी स्किन पहले से ही सेंसिटिव या एक्ने-प्रोन है, उन्हें तो इसे बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए.

हाइड्राफेशियल का नाम सुनकर लगता है कि इससे स्किन डीप क्लीन और हाइड्रेट हो जाएगी. हालांकि, स्किन एक्सपर्ट बताती हैं, सैलून में मिलने वाला हाइड्राफेशियल अक्सर सही तरीके से नहीं किया जाता है. साथ ही आपको ये भी पता नहीं होता है कि जो मशीन और प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रहे हैं, उन्हें ठीक से क्लीन किया गया है या नहीं. ऐसे में स्किन इंफेक्शन का खतरा बढ़ सकता है.

गोल्ड फेशियल को लेकर लोगों में सबसे ज्यादा क्रेज होता है. हालांकि, डर्मेटोलॉजिस्ट इसे स्किन के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक बताती हैं. वे बताती हैं, गोल्ड फेशियल में असली गोल्ड नहीं बल्कि शिमर और ब्लीच का इस्तेमाल होता है. यह केमिकल स्किन पर बर्निंग, एलर्जी और रैशेज पैदा कर सकता है. लंबे समय तक इसका असर और भी खराब हो सकता है.

इन सब से अलग डर्मेटोलॉजिस्ट अरोमा फेशियल भी नहीं कराने की सलाह देती हैं. वे कहती हैं, अरोमा फेशियल का नाम सुनकर लगता है कि यह रिलैक्सेशन देगा, जबकी यह आपकी स्किन की कई समस्याएं बढ़ा सकता है. इसकी खुशबू और ऑयल्स आपकी स्किन पर रिएक्ट कर सकते हैं, जिससे एक्जिमा, सोरायसिस और एलर्जी जैसी दिक्कतें हो सकती हैं.

ऐसे में अगर आप अपनी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाना चाहते हैं तो पार्लर में जाकर आंख मूंदकर कोई भी फेशियल कराने से बचें. हर किसी की स्किन अलग होती है, इसलिए बिना डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लिए फेशियल कराना रिस्की हो सकता है. इससे अलग हेल्दी स्किन के लिए अच्छी डाइट और खासकर अपनी नींद पर ध्यान दें. ये त्वचा को अंदर से रिपेयर कर ग्लोइंग और हेल्दी बनाते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.