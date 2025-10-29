क्रिकेटर सुरेश रैना को चैन की नींद सोने के लिए पड़ती है किसी जरूरत? पत्नी प्रियंका ने खोला राज

Cricketer Suresh Raina Sleeping Habits: भारतीय टीम के पूर्व स्टार बल्लेबाज सुरेश रैना अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी अक्सर चर्चा में रहते हैं. सुरेश रैना ज्यादातर समय कमेंट्री करते नजर आते हैं और इसके अलावा वह अपने परिवार के साथ वक्त बिताना पसंद करते हैं. सुरेश रैना और उनकी पत्नी प्रियंका रैना कुछ समय पहले पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह और उनकी पत्नी गीता बसरा के लोकप्रिय शो Who's the Boss में नजर आए. इस शो में सुरेश रैना और उनकी पत्नी प्रियंका रैना ने अपनी जिंदगी से जुड़े कई मजेदार और दिलचस्प किस्से शेयर किए, जिसके बाद से वह लगातार वायरल होते रहते हैं. इस समय सोशल मीडिया पर एक बार फिर सुरेश रैना को लेकर वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि सुरेश रैना को रात में अकेले नींद नहीं आती. चलिए आपको बताते हैं कि सुरेश रैना को नींद क्यों नहीं आती और इसके लिए वह क्या करते हैं.



सुरेश रैना को चैन की नींद के लिए पत्नी की जरूरत

क्रिकेटर सुरेश रैना ने भी कहा था कि उन्हें चैन की नींद सोने के लिए अपनी पत्नी प्रियंका की जरूरत होती है. लंबे दौरों के बाद उनकी मौजूदगी सुकून देती है. सुरेश रैना का ऐसा जवाब उनके प्रशंसकों को बहुत पसंद आ रहे हैं.

दरअसल, पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह, जिन्हें प्यार से भज्जी कहा जाता है. वह अपनी पत्नी गीता बसरा के साथ एक लोकप्रिय शो Who's the Boss में चलाते हैं, जिसमें वह कई स्टार्स और क्रिकेटर के साथ जिंदगी से जुड़े मजेदार और दिलचस्प किस्सों पर चर्चा करते हैं. सुरेश रैना के साथ किए शो में भी भज्जी पाजी ने रैना और प्रियंका से कई सवाल पूछे, जिसके जवाब फैंस के बीच काफी वायरल हो रहे हैं. सुरेश रैना की पत्नी प्रियंका का एक जवाब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने रैना की नींद और उनकी सोने की आदतों पर खुलासा किया.

हरभजन ने प्रियंका से पूछा, ‘मैंने सुना है कि हमारे सुरेश रैना को आपके बिना नींद नहीं आती, क्या ये बात सही है?' इस सवाल के पर प्रियंका ने हंसते हुए जवाब दिया कि यह बात काफी हद तक सही है. उन्होंने कहा कि ये रोज ऐसा ही बोलते हैं. जैसे कि खाली है रूम मैं अकेला हूं, तुम आ जाओ थोड़े दिन के लिए. मैं अच्छे से सो नहीं पा रहा हूं. इसके अलावा उन्होंने कहा, ‘ये सोते वक्त इतने टेढ़े-मेढ़े हो जाते हैं कि सारा कंबल अपने ऊपर लपेट लेते हैं. सुबह मैं बिस्तर के एक कोने में सिमटकर रह जाती हूं.'

