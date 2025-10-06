बच्चों की खांसी में तुरंत आराम के लिए क्या करें? डॉक्टर ने बताया कैसे जल्दी ठीक होगी दिक्कत

Parenting Tips: बच्चों को सर्दी-खांसी होना बहुत आम बात है, खासकर मौसम बदलने पर. धीरे-धीरे हल्का ठंड का एहसास बढ़ने लगा है, इसके साथ ही पेरेंट्स की चिंता भी बढ़ने लगी है. अब, अगर आपके घर में भी छोटा बच्चा है, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. आइए एक्सपर्ट से जानते हैं बच्चे की खांसी को जल्दी ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है और इस दौरान किन गलतियों को करने से बचना चाहिए.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

इसे लेकर पीडियाट्रिशियन पुनीत आनंद ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में बच्चों के डॉक्टर कहते हैं, छोटे बच्चे को हल्की खांसी होने पर माता-पिता उसे कफ सिरप देना शुरू कर देते हैं, जबकि ये सुरक्षित नहीं है. कुछ मामलों में कफ सिरप बच्चों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं. ऐसे में खांसी को ठीक करने के लिए आप कुछ और आसान और सुरक्षित तरीके आजमा सकते हैं. जैसे-

पीडियाट्रिशियन बताते हैं, सबसे पहले बच्चे को हाइड्रेट रखें. खांसी या सर्दी के दौरान बच्चे के शरीर में पानी की कमी न होने दें. इसके लिए मां का दूध, गुनगुना पानी, सूप या दाल का पानी देना बहुत फायदेमंद होता है.

ठंडा या तला-भुना खाना देने से खांसी बढ़ सकती है. इसलिए बच्चे को गरम सूप, दाल का पानी या खिचड़ी जैसी चीजें दें. ये पचने में आसान होती हैं और गले को आराम देती हैं.

अगर बच्चे की नाक बंद है, तो सलाइन नेजल ड्रॉप्स का इस्तेमाल करें. यह नाक खोलने का सबसे सुरक्षित तरीका है, खासकर छोटे बच्चों के लिए.

हल्की भाप लेने से बच्चे की कंजेशन (जमाव) में राहत मिलती है. लेकिन ध्यान रखें कि भाप बच्चे से थोड़ी दूरी से दें ताकि जलने का खतरा न रहे.

खांसी और सर्दी में शरीर को ठीक होने के लिए आराम और नींद बहुत जरूरी है. बच्चे को आराम दें.

अगर बच्चे को बुखार या दर्द है, तो डॉक्टर द्वारा बताए गए डोज में पैरासिटामोल दी जा सकती है.

बच्चे का कमरा साफ, धूल-मुक्त और धुएं से रहित रखें. धुआं या परफ्यूम जैसी चीजें खांसी को बढ़ा सकती हैं.

बच्चे को बहुत गर्म या भारी कपड़े न पहनाएं. आरामदायक कपड़े शरीर के तापमान को संतुलित रखते हैं.

इन सब से अलग पीडियाट्रिशियन किसी भी कंडीशन में बच्चे को खुद से कफ सिरप या एंटीबायोटिक न देने की सलाह देते हैं. साथ ही किसी तरह का घरेलू नुस्खा आजमाने से भी बचें. अगर बच्चे को तेज बुखार हो, सांस लेने में तकलीफ हो, सांस के साथ तेज आवाज आए, या दूध खाना निगले में समस्या हो, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.