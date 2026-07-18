हरियाली तीज और रक्षा बंधन पर आपकी साड़ी की खूबसूरती को बढ़ा देंगे ये Blouse Designs, देखिए Photos

त्योहारों का सीजन शुरू होते ही महिलाओं में ट्रेडिशनल लुक्स को लेकर अलग ही उत्साह देखने को मिलता है. सावन के महीने में आने वाले हरियाली तीज और भाई-बहन के पवित्र त्योहार रक्षा बंधन पर हर महिला सबसे अलग और खूबसूरत दिखना चाहती है. खासतौर पर इन खास मौकों पर महिलाओं को साड़ी पहनना काफी ज्यादा पसंद होता है. साड़ी का लुक आपके ब्लाउज के डिजाइन पर काफी ज्यादा निर्भर करता है. एक डिजाइनर ब्लाउज सिंपल सी साड़ी को भी बेहद खूबसूरत बना सकता है. इसी कड़ी में आज हम आपको कुछ लेटेस्ट ब्लाउज डिजाइन के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपके लुक में चार-चांद लगाने का काम करेंगे.
1. नेट बैक डिजाइन
अगर आप भारी भरकम कढ़ाई वाला ब्लाउज पहनना पसंद नहीं करती हैं, तो आप नेट बैक डिजाइन वाला ब्लाउज पहन सकी हैं. इसमें बैक में बारीक नेट का इस्तेमाल किया जाता है. इससे सिंपल सी साड़ी में भी लुक कमाल का लगता है.
2. इनवर्टेड V-कट ब्लाउज
इनवर्टेड V-कट ब्लाउज इन दिनों काफी ज्यादा ट्रेंड में है. इसमें ब्लाउज के पीछे उल्टे 'V' शेप में डिजाइन होता है. आजकल के मॉर्डन लहंगे और ड्रेप साड़ियों के साथ ये ब्लाउज बेहद शानदार रहता है.
3. जैकेट स्टाइल ब्लाउज
जैकेट स्टाइल ब्लाउज त्योहारों, फंक्शन के साथ-साथ कॉरपोरेट इवेंट्स के लिए भी परफेक्ट माने जाते हैं. सिल्क और ब्रोकेड फैब्रिक में ये ब्लाउज साड़ी के साथ काफी अच्छे लगते हैं.
4. कोर्सेट स्टाइल ब्लाउज
इस डिजाइन वाला ब्लाउज नेट, सीक्वेंस और सैटिन साड़ियों के साथ काफी मैच करता है. आमतौर पर ये एकदम बॉडी फिट होता है, जिससे लुक एकदम खिलकर आता है.
5. केप स्टाइल ब्लाउज
इस डिजाइन में कंधों के साथ एक एक ट्रांसपेरेंट फैब्रिक जुड़ा होता है. त्योहारों के साथ-साथ आप इस ब्लाउज को पार्टीज और रिसेप्शन में पहन सकती हैं.
6. मिरर वर्क ब्लाउज
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