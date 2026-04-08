आप पर कौन सा ब्लाउज अच्छा लगेगा? जानिए बॉडी टाइप के हिसाब से सही च्वाइस

Blouse Designs According to Body Shape: शादियों का सीजन शुरू होने वाला है और अब हर कोई अपने कपड़ों की तैयारी करने में लगा हुआ है. शादियों में अमूमन लोग साड़ी और लहंगा पहनते हैं. ऐसे में हर कोई चाहता है कि उस ड्रेस में भी वो सबसे अलग दिखें. और आपकी ये ख्वाहिश पूरी होती है आपके ब्लाउज से. आपका पूरा लुक तभी परफेक्ट लगता है जब ब्लाउज सही फिट और डिजाइन का हो. ऐसे में जब हम ब्लाउज बनवाने के लिए जाते हैं तो ट्रेंडिंग और टेलर या बूटीक वाले के बताए डिजाइन्स चूज कर लेते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि हर डिजाइन हर किसी पर अच्छी नहीं लगती है. अगर आप अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से अपने लिए ब्लाउज का डिजाइन चूज करेंगी, तो आपका लुक और भी ज्यादा स्टाइलिश लगेगा.
1. स्लिम बॉडी के लिए
अगर आपकी बॉडी स्लिम है तो आपको पफी स्लीव्स, हाई नेक और हैवी एम्ब्रॉयडरी वाले ब्लाउज अपने लिए चूज करने चाहिए. ये आपके लुक में वॉल्यूम जोड़ते हैं और आपको ग्रेसफुल दिखाते हैं. इसके अलावा आप डीप बैक या बोट नेक डिजाइन वाले ब्लाउज भी ट्राय कर सकती हैं.
पफी स्लीवस
हाई नेक
हैवी एम्ब्रॉयडरी ब्लाउज डिजाइन
2. कर्वी बॉडी के लिए
अगर आपकी बॉडी कर्वी है तो आप अपने लिए वी-नेक, स्क्वायर नेक और प्रिंसेस कट ब्लाउज की डिजाइन बनवा सकती हैं. ये आपकी बॉडी को बैलेंस करते हैं और आपको स्मार्ट लुक देते हैं. कर्वी बॉडी वाले लोगों को ज्यादा टाइट या ज्यादा ढीले ब्लाउज पहनने से बचना चाहिए.
वी नेक
स्कवायर नेक
प्रिंसेस कट ब्लाउज
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3. कम हाइट के लिए ब्लाउज डिजाइन
जिन लोगों की हाइट छोटी होती है उनको डीप नेक, स्लीवलेस या एल्बो स्लीव्स ब्लाउज पहनने चाहिए. इससे हाइट लंबी दिखती है. छोटे प्रिंट्स और सिंपल डिजाइन आपके लिए बेस्ट रहते हैं.
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डीप नेक
एल्बो स्लीवस
4. लंबी हाइट के लिए ब्लाउज डिजाइन
जिन लोगों की हाइट लंबी होती है उन पर हाई नेक, फुल स्लीव्स और कॉलर नेक वाले ब्लाउज अच्छे लगते हैं. इसके अलावा लंबी हाइट वाले लोग बोल्ड और एक्सपेरिमेंटल डिजाइन भी ट्राय कर सकती हैं.
हाई नेक
कॉलर नेक
5. अपर बॉडी हैवी होने पर डिजाइन
अगर आपके कंधे या बस्ट एरिया थोड़ा भारी है, तो ऐसे लोगों को वी-नेक, डीप यू-नेक और फ्लोई फैब्रिक वाले ब्लाउज अच्छे लगते हैं. इससे आपका लुक लाइट और बैलेंस्ड लगेगा.
6. अपर बॉडी स्लिम है
अगर आपकी अपर बॉडी स्लिम है तो आप ऑफ-शोल्डर, हॉल्टर नेक या रफल स्लीव्स वाले ब्लाउज ट्राय कर सकती हैं. ये आपके लुक में स्टाइल और वॉल्यूम दोनों जोड़ते हैं.
ऑफ-शोल्डर
हॉल्टर नेक
रफल स्लीव्स
जरूरी टिप्स
- ब्लाउज का फिट सबसे ज्यादा जरूरी होता है, चाहे डिजाइन कोई भी हो.
- हमेशा अपने कम्फर्ट को ध्यान में रखें.
- फैब्रिक को हमेशा मौसम और मौके के हिसाब से ही चूज करें.
- ट्रेंड फॉलो करें, लेकिन अपनी बॉडी टाइप को भी ध्यान मे रखें.
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