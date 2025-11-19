विज्ञापन

चिया सीड्स दूध या पानी के साथ खाने चाहिए? Chia Seeds खाने के सही तरीका क्या है, जानिए कौन सा तरीका ज्यादा फायदेमंद

Chia Seeds Benefits: चिया सीड्स को पानी में या दूध में भिगोकर खाने से कौन सा अधिक फायदेमंद है? चिया सीड्स को खाने का सही तरीका क्या है? चिया सीड्स खाने से क्या होता है?

Read Time: 3 mins
Share
चिया सीड्स दूध या पानी के साथ खाने चाहिए? Chia Seeds खाने के सही तरीका क्या है, जानिए कौन सा तरीका ज्यादा फायदेमंद
Chia seeds in water chia seeds in milk
File Photo

Chia Seeds In Water vs Chia Seeds In Milk: चिया सीड्स एक सुपरफूड हैं, जिसका सेवन सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है. चिया सीड्स फाइबर, ओमेगा-3 फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट और मिनरल्स से भरपूर होते हैं. चिया सीड्स को कभी भी सूखा खाने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि चिया बीज गले या पेट में फूल सकते हैं और असुविधा पैदा कर सकते हैं. इसलिए इन्हें भिगोना जरूरी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चिया सीड्स को पानी में या दूध में भिगोकर खाने से कौन सा अधिक फायदेमंद है? चिया सीड्स को खाने का सही तरीका क्या है? चिया सीड्स खाने से क्या होता है? चलिए आपको बताते हैं चिया सीड्स के फायदे और खाने का सही तरीका क्या है?

यह भी पढ़ें:- Moringa Benefits: शरीर के लिए वरदान हैं मोरिंगा के पत्ते, न्यूट्रिशियन एक्सपर्ट से जानिए सहजन खाने का सही तरीका, सहजन की पत्तियां खाने से क्या होता है?

चिया सीड्स खाने फायदे

दरअसल, चिया सीड्स पाचन को बेहतर बनाते हैं, भूख को कंट्रोल करते हैं. ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए असरदार होते हैं. इसके अलावा हार्ट के लिए बेहतर हैं. हाइड्रेटेड घुलनशील फाइबर की गई स्टडी के मुताबिक, इससे अवशोषण में सुधार होता है और गैस्ट्रिक खाली होने की गति धीमी होती है, जो बेहतर मेटाबॉलिज्म के लिए अच्छा है.

चिया सीड्स खाने से क्या होता है?
  • चिया सीड्स पाचन को बेहतर बनाते हैं.
  • चिया सीड्स ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं.
  • चिया सीड्स हार्ट हेल्थ के लिए फायदेमंद हैं.
  • चिया सीड्स वजन कम करने में मददगार हैं.
  • चिया सीड्स त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद हैं.
चिया सीड्स खाने का सही तरीका क्या है?

चिया सीड्स को हमेशा भिगोकर खाना चाहिए. खाने का सबसे अच्छा तरीका उन्हें पानी में भिगोकर है, जिससे वे जेल जैसे हो जाते हैं और पचने में आसान होते हैं. चिया सीड्स को पानी में भिगोकर, स्मूदी या ओट्स में मिलाकर, दही के साथ मिलाकर या नींबू पानी और पुडिंग के रूप में खाया जा सकता है.

चिया सीड्स पानी में या चिया सीड्स दूध में, कौन सा है बेहतर?

पाचन- पानी में भिगोए गए चिया सीड्स पाचन को बेहतर बनाते हैं और गुट मोटिलिटी को बढ़ावा देते हैं.

ब्लड शुगर कंट्रोल- दूध में भिगोए गए चिया सीड्स ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं.

वजन कम करने में मदद- पानी में भिगोए गए चिया सीड्स वजन कम करने में मदद करते हैं.

हाइड्रेशन- पानी में भिगोए गए चिया सीड्स हाइड्रेशन को बढ़ावा देते हैं.

पानी में भिगोए गए चिया सीड्स से क्या होता है?

पानी में भिगोए गए चिया सीड्स का सेवन करना फायदेमंद होता है. यह पाचन को बेहतर बनाने, हाइड्रेशन को बढ़ावा देने और वजन कम करने में मददगार होते हैं.

दूध में भिगोए गए चिया सीड्स से क्या होता है?

चिया सीड्स का सेवन दूध में भी किया जा सकता है. दूध में भिगोए गए चिया सीड्स ब्लड शुगर को कंट्रोल करने और लंबे समय तक संतुष्टि के लिए फायदेमंद हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Chia Seeds, Chia Seeds Benefits, Lifestyle
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com