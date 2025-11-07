विज्ञापन

फिटकरी के पानी से नहा सकते हैं क्या? फिटकरी को पानी में डालकर नहाने से क्या होता है, जान‍िए राज की बात यहां पर

फिटकरी स्नान के क्या फायदे हैं? आपके जेहन में भी यह सवाल है तो फिटकरी के पानी से नहा सकते हैं क्या? इन सवालों का जवाब देते हैं.

क्या हम फिटकरी के पानी से नहा सकते हैं?

How to use alum in bath water : फिटकरी आपने अपने घर में जरूर देखी होगी. क्रिस्टल की तरह दिखने वाली फिटकरी को अंग्रेजी में Alum भी कहा जाता है. इसे घरों में सालों से एक घरेलू नुस्खे के रूप में इस्तेमाल की जाती रही है. दांत साफ करने से लेकर पानी शुद्ध करने तक, फिटकरी (Phitkari Ke Fayde) का इस्तेमाल कई कामों में होता है. इसी तरह फिटकरी के पानी से नहाने (Phitkari Se Nahane Ke Fayde) को भी काफी फायदेमंद माना जाता है. कहा जाता है कि इससे स्किन क्लीन होती है, पसीने की बदबू दूर होती है और कई स्किन डिजीज से राहत मिलती है. लेकिन क्या ये सच में सुरक्षित है? आइए जानते हैं फिटकरी से नहाने के फायदे और नुकसान.

क्या फिटकरी से नहाना चाहिए (Benefits And Harms Of Taking Bath With Phitkari Water)

फिटकरी से नहाने के फायदे (Benefits of bathing with alum)

1. स्किन इंफेक्शन से राहत

फिटकरी में एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण होते हैं. जो त्वचा पर मौजूद बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करते हैं. अगर आपको पसीने की बदबू, खुजली या फंगल इंफेक्शन की समस्या है. तो फिटकरी वाला पानी नहाने के लिए फायदेमंद हो सकता है.

2. बॉडी ओडर से छुटकारा

जो लोग दिनभर बाहर रहते हैं या बहुत पसीना आता है. उनके लिए फिटकरी का पानी एक नेचुरल डिओडरेंट की तरह काम करता है. इससे पसीने की बदबू काफी हद तक कम हो जाती है.

3. स्किन टाइटनिंग में मदद

फिटकरी का पानी त्वचा को टाइट करने में मदद करता है. यही वजह है कि कई लोग इसे चेहरे या शरीर पर लगाते हैं ताकि स्किन स्मूद और ग्लोइंग दिखे.

4. दाग-धब्बों में कमी

नियमित रूप से फिटकरी वाले पानी से नहाने से स्किन पर मौजूद दाग-धब्बे हल्के हो सकते हैं. ये त्वचा को डीप क्लीन करके फ्रेश लुक देता है.

 फिटकरी से नहाने के नुकसान  | Is it safe to bathe with alum water

1. स्किन ड्राईनेस

फिटकरी में कसैलापन (Astringent) होता है. जो स्किन को बहुत ज्यादा सूखा बना सकता है. ड्राई स्किन वालों को इसका इस्तेमाल कम या न के बराबर करना चाहिए.

2. एलर्जी का खतरा

कुछ लोगों को फिटकरी से एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, जैसे लालपन, खुजली या जलन. इसलिए पहले पैच टेस्ट जरूर करें.

3. रोजाना इस्तेमाल न करें

रोजाना फिटकरी वाला पानी इस्तेमाल करने से स्किन की नेचुरल मॉइस्चर खो सकती है. हफ्ते में 2-3 बार से ज्यादा इसका प्रयोग न करें.

