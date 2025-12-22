विज्ञापन

सर्दियों में पानी की टंकी भरने के लिए नहीं पड़ेगा उठना, बस घर में लगा लें ये छोटी सी चीज, मम्मी भी हो जाएंगी खुश

चाहे सर्दियों में रजाई के अंदर से गीजर ऑन करना हो या बिस्तर पर लेटे-लेटे पानी की मोटर बंद करनी हों, यह छोटा सा स्मार्ट प्लग आपकी लाइफस्टाइल को पूरी तरह बदल देगा.

अब बेड पर बैठे-बैठ ON/OFF करें पानी की मोटर
Smart Plug Benefits: स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी के दौर में अब आपको छोटे-छोटे कामों के लिए बार-बार अपनी जगह से उठने की जरूरत नहीं है. खासतौर से सर्दियों के मौसम में हम सभी यही चाहते हैं कि बेड पर बैठे-बैठे हमारे अधिकतर काम हो जाएं. इसी के चलते आज हम आपको ऐसे डिवाइस के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपके और आपकी मम्मी के रोजमर्रा के कामों को काफी ज्यादा आसान बना देगा. हम बात कर रहे हैं है 'स्मार्ट प्लग' की, जो आपके घर के साधारण बिजली उपकरणों को भी 'स्मार्ट' बना देगा. चाहे सर्दियों में रजाई के अंदर से गीजर ऑन करना हो या बिस्तर पर लेटे-लेटे पानी की मोटर बंद करनी हों, यह छोटा सा गैजेट आपकी लाइफस्टाइल को पूरी तरह बदल देगा. सबसे अच्छी बात यह है कि इससे बिजली की बचत भी होगी. आइए जानते हैं यह क्यों फायदेमंद है और इससे क्या-क्या काम आसानी से हो सकते हैं. इसकी जानकारी डिजिटल क्रिएटर जय अरोड़ा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से वीडियो शेयर कर दी है. 

स्मार्ट प्लग से होने वाले फायदे

1. टाइमर कंट्रोल
स्मार्ट प्लग के जरिए हम उपकरणों को ऑन और ऑफ करने के लिए टाइमर सेट कर सकते हैं.

2. ऑटोमैटिक कंट्रोल
स्मार्ट प्लग की मदद से आप बिना हाथ लगाए घर के साधारण उपकरणों को चालू और बंद कर सकते हैं.

3. बिजली की बचत
स्मार्ट प्लग से उपकरणों का ओवरयूज नहीं होता है जिससे बिजली की खपत भी कम हो जाती है. 

4. हाई पावर सपोर्ट
छोटे उपकरणों के अलावा आप हाई पावर वाले उपकरणों के साथ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आपको 16A वाला वेरिएंट खरीदना होगा.

5. कीमत
साधारण से उपकरणों को स्मार्ट बनाने वाला ये प्लग आपको ऑनलाइन 600 रुपये के अंदर मिल जाएगा. 

कैसे करें इस्तेमाल?
  • स्मार्ट प्लग का प्रयोग आप पानी की मोटर के साथ कर सकते हैं. इससे मोटर खुद समय से बंद और चालू हो जाएगी. साथ ही इससे आपको सर्दियों में पानी की टंकी भरने के लिए जल्दी उठना नहीं पड़ेगा. 
    सर्दियों में आप बिस्तर पर बैठे-बैठे गीजर को चालू कर सकते हैं. इससे आपका समय भी खराब नहीं होगा और नहाने के लिए पानी भी तैयार मिल जाएगा.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

