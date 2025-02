Best Sources of Calcium: बॉडी में कभी नहीं होगी कैल्शियम की कमी, अपनी डाइट में शामिल करें ये फूड्स

Rich Foods: कैल्शियम हमारे शरीर के लिए एक जरूरी मिनरल्स है, जो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाए रखने में हेल्पफुल है. ये खून के थक्के जमने से रोकने और नर्वस सिस्टम के सही काम करने के लिए भी जरूरी है. अगर शरीर में कैल्शियम की (Symptoms Of Calcium Deficiency) कमी हो जाए, तो हड्डियां कमजोर हो सकती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याएं हो सकती हैं. इस वजह से मांसपेशियों में ऐंठन भी हो सकती है. इसलिए, शरीर में कैल्शियम का होना बेहद जरूरी है. इसे पूरा करने के लिए (Best Sources of Calcium) हमें अपनी डाइट पर विशेष ध्यान देना चाहिए. डेयरी प्रोडक्ट्स, हरी पत्तेदार सब्जियां और अन्य कैल्शियम फूड्स (How To Increase Calcium Naturally) को रोजाना की डाइट में शामिल करें. आइए जानते हैं कुछ ऐसे डाइट जो बॉडी में कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं.

कैल्शियम से भरपूर डाइट - Calcium Rich Diet

दूध, दही और पनीर कैल्शियम के बेहतरीन सोर्स हैं.

रोजाना इन्हें खाने से शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होती और हड्डियां मजबूत बनी रहती हैं.

पालक, कोलार्ड और ब्रोकली जैसी हरी सब्जियां कैल्शियम से भरपूर होती हैं.

इन्हें डाइट में शामिल करने से शरीर को जरूरी कैल्शियम मिल जाता है.

बादाम कैल्शियम का अच्छा सोर्स है. इसमें फाइबर और विटामिन-ई भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है.

तिल के बीज कैल्शियम से भरपूर होते हैं. इन्हें लड्डू के रूप में खाया जा सकता है.

सैल्मन और सार्डिन जैसी मछलियों को हड्डियों के साथ खाने से शरीर को भरपूर कैल्शियम मिलता है.

टोफू, सोया दूध और सोया योगर्ट जैसे प्रोडक्ट्स कैल्शियम के अच्छे ऑप्शन हैं.

सूखे अंजीर में कैल्शियम की अच्छी मात्रा होती है.

चिया सीड्स कैल्शियम का बेहतरीन सोर्स हैं और इनमें कई अन्य न्यूट्रिशन भी पाए जाते हैं.

दूध, अनाज आदि फोर्टिफाइड फूड्स होते हैं, जिनमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन होते हैं और ये कैल्शियम से भरपूर होते हैं.

मटर, सफेद बीन्स, काले बीन्स और मूंग दाल जैसी दालों में भी कैल्शियम की अच्छी मात्रा होती है.

इन फूड्स प्रोडक्ट्स को अपनी डाइट में शामिल करके शरीर में कैल्शियम की कमी को दूर किया जा सकता है.

शरीर में कैल्शियम का सामान्य स्तर कितना होना चाहिए - Normal Calcium Levels in Blood

शरीर में कैल्शियम की कमी कई कारणों से हो सकती है, और इससे होने वाली समस्याएं व्यक्ति विशेष पर निर्भर करती हैं.

सही समय पर इसके लक्षणों को पहचानकर जरूरी कदम उठाने से हेल्थ प्रॉब्लम से बचा जा सकता है. कैल्शियम की कमी का पता लगाने के लिए ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और बोन मैरो टेस्ट की जाती हैं. इन टेस्ट की मदद से डॉक्टर शरीर में कैल्शियम की सही मात्रा पता करते हैं.

हर व्यक्ति में कैल्शियम का लेवल उसकी बॉडी, उम्र और खानपान के अनुसार अलग-अलग हो सकता है.

शरीर में कैल्शियम की सही मात्रा बनाए रखने के लिए बैलेंस डाइट और नियमित जांच जरूरी है.

आमतौर पर, एडल्ट के ब्लड में 8.5 से 10.2 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर (mg/dL) या 2.15 से 2.55 मिली मोल प्रति लीटर (mmol/L) कैल्शियम का लेवल सामान्य माना जाता है.

इससे कम या ज्यादा कैल्शियम की मात्रा शरीर के लिए हानिकारक हो सकती है और कई हेल्थ से जुड़ी समस्याओं का खतरा बढ़ा सकती है.

कैल्शियम की कमी के सिम्टम्स - Symptoms Of Calcium Deficiency

कैल्शियम की कमी होने पर हड्डियों की कमजोरी, गंभीर सिरदर्द और शारीरिक कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं. इन संकेतों को सही समय पर पहचान कर जरूरी कदम उठाने चाहिए.

कैल्शियम की कमी के लक्षण

दांतों में दर्द

हड्डियों का कमजोर होना

मांसपेशियों में दर्द

नसों में ऐंठन

हार्ट संबंधी समस्याएं

दिल की धड़कन का इरेगुलर होना

शरीर में लगातार दर्द

मांसपेशियों में कमजोरी

अगर शरीर में कैल्शियम की कमी के ये लक्षण नजर आएं, तो डॉक्टर से मिलना जरूरी है.

