40 की उम्र में भी फिट और ग्लोइंग, जानिए भाबीजी घर पर हैं की 'गोरी मेम' का फिटनेस मंत्र

Saumya Tandon Fitness Secret: टीवी शो 'भाबीजी घर पर हैं' की मशहूर 'गोरी मेम' सौम्या टंडन 40 साल की उम्र में भी बेहद फिट और जवान दिखती हैं. उनकी चमकती स्किन और स्लिम बॉडी देखकर अक्सर लोग पूछते हैं कि, आखिर वो इतनी फिट कैसे रहती हैं. खास बात यह है कि सौम्या ने कभी डाइटिंग नहीं की, बल्कि उन्होंने अपने रोज़मर्रा के रूटीन में ऐसी हेल्दी आदतें अपनाई हैं, जो हर किसी के लिए इंस्पिरेशन बन सकती हैं.

सुबह की शुरुआत होती है घी से | Bhabiji Ghar Par Hain actress fitness

सौम्या बताती हैं कि उनकी हेल्दी लाइफस्टाइल की शुरुआत सुबह उठते ही एक चम्मच देसी घी से होती है. घी में वो चुटकीभर हल्दी और काली मिर्च पाउडर मिलाकर खाती हैं. इसके बाद वो अदरक वाला गुनगुना पानी पीती हैं. यह न केवल इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, बल्कि डाइजेशन और गट हेल्थ को भी मजबूत बनाता है.

चीनी और शहद से दूरी | 40 ke baad fit kaise rahe

आजकल जहां लोग डाइटिंग और डिटॉक्स ड्रिंक पर भरोसा करते हैं, वहीं सौम्या का मानना है कि फिट रहने के लिए सबसे ज़रूरी है चीनी से दूरी. उन्होंने बीते 4 साल से न तो शुगर, न गुड़ और न ही शहद का सेवन किया है. उनका मानना है कि प्राकृतिक स्वाद और बैलेंस्ड डाइट ही शरीर को फिट रखने का असली मंत्र है.

प्रोटीन है डाइट का अहम हिस्सा | diet secrets of Saumya Tandon

सौम्या वेजिटेरियन हैं, लेकिन अपनी डाइट में प्रोटीन की कमी नहीं होने देतीं. वो पनीर, चना, दाल और नट्स (बादाम, पिस्ता, अखरोट) को रोज़ के खाने में शामिल करती हैं. उनका मानना है कि शरीर को एनर्जी और फिटनेस के लिए दिनभर में थोड़ी-थोड़ी मात्रा में प्रोटीन लेना ज़रूरी है.

सीड्स और जल्दी डिनर का नियम | saumya tandon suger intake

वर्कआउट के बाद सौम्या पंपकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स खाती हैं, जो फाइबर, मिनरल्स और प्रोटीन से भरपूर होते हैं, साथ ही वो हमेशा शाम 7 बजे से पहले डिनर कर लेती हैं. जल्दी खाना खाने से डाइजेशन अच्छा रहता है और शरीर हल्का महसूस करता है. यही उनकी फिटनेस का बड़ा राज है.

सौम्या का फिटनेस मंत्र | Indian celebrity fitness tips

सौम्या का कहना है कि फिट रहने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप कड़ी डाइटिंग करें. बस हेल्दी फूड, सही टाइमिंग और एक्टिव लाइफस्टाइल को अपनाकर आप भी लंबे समय तक फिट और यंग दिख सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

