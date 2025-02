रोज टहलने के आप जान जाएंगे हेल्थ सीक्रेट्स, तो नहीं पड़ेगी जिम में पैसे खर्च करने की जरूरत

Health secrets of walking : आजकल लोग फिट रहने के लिए घंटों जिम में पसीना बहा रहे हैं और इसके लिए जिम ट्रेनर को मोटी फीस भी दे रहे हैं. जबकि आप बिना एक रुपये खर्च किए भी अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं. इसके लिए आपको रूटीन में वॉकिंग को शामिल करना है. लेकिन इसके लिए आपको टहलने के सही तरीके (Right way to walk for fitness) और फायदे क्या (Walking health benefits) हैं, इसके बारे में जानना जरूरी है....

वॉक करने का सही तरीका क्या है - What is the correct way to walk

अगर आप धीरे-धीरे टहल रहें हैं, तो फिर यह उतना असरदार नहीं होगा खासतौर से वेटलॉस के लिए. मतलब आपको 1 मिनट में कम के कम 80 - 100 स्टेप्स चलने चाहिए.

इससे आपका हार्ट रेट बढ़ता है, कैलोरी तेजी से बर्न होती है और शरीर शेप में आता है. इसके अलावा आप कोशिश करें कम से कम 30 से 45 मिनट टहलें और इस दौरान पसीना आ जाता है, तो ये आपके वजन घटाने की प्रक्रिया के लिए बहुत अच्छा है.

किस समय टहलें - what time to walk

वहीं, अगर आप सोचते हैं कि किसी भी समय टहलने से वजन कम हो जाएगा या आपका फिटनेस गोल पूरा हो जाएगा, तो आप गलत हैं. वॉकिंग के लिए सही समय का चुनाव जरूरी है.

आप अगर सुबह में खाली पेट वॉक करते हैं, तो फिर आपके शरीर में जमा फैट एनर्जी में बदलता है और फैट बर्निंग की प्रोसेस भी तेज होती है.

वहीं, दोपहर में खाना खाने के बाद टहलते हैं तो इससे डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है.

रात में भोजन करने के बाद टहलने से भी आपके शरीर में फैट स्टोर नहीं होता है.

इनक्लाइन वॉकिंग भी आपकी सेहत के लिए अच्छी साबित हो सकती है. यह भी आपके वजन को घटाने का काम आसान कर सकती है.

हेल्थ एक्सपर्ट की मानें तो हर दिन वजन घटाने के लिए कम से कम 10, 000 स्टेप्स पूरा करना चाहिए.

वहीं, आप ऑफिस में लिफ्ट से चलने की बजाय सीढ़ियों का सहारा लीजिए. स्मार्टवॉच या मोबाइल ऐप से स्टेप्स ट्रैक करें, ताकि आपको पता चल सके कि आपके स्टेप्स काउंट्स हर दिन पूरे हो रहे हैं कि नहीं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.