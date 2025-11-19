Brown Eggs Vs White Eggs: ब्राउन या सफेद, कौन सा अंडा ज्यादा ताकतवर होता है? आयुर्वेदिक डॉक्टर ने दिया जवाब

Brown Eggs Vs White Eggs: अंडे को सुपरफूड माना जाता है. इनमें प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं, इसलिए हेल्दी रहने के लिए लोग रोजाना अंडा खाना पसंद करते हैं. लेकिन जब हम मार्केट में अंडे खरीदने जाते हैं तो एक सवाल अक्सर मन में आता है- ब्राउन अंडा ज्यादा फायदेमंद है या सफेद अंडा? आमतौर पर मार्केट में ब्राउन अंडों का दाम भी थोड़ा ज्यादा रहता है, ऐसे में लोग इसे ज्यादा हेल्दी मानते हैं. लेकिन क्या वाकई ऐसा है? आइए जानते हैं एक्सपर्ट से-

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

इसे लेकर मशहूर आयुर्वेदिक डॉक्टर सलीम जैदी ने अपने इंस्टाग्राम वीडियो में साफ जानकारी दी है. डॉक्टर जैदी बताते हैं, अंडे का रंग उसके न्यूट्रिशन का फैसला नहीं करता है. ब्राउन हो या सफेद अंडा, दोनों में पोषण लगभग एक जैसा होता है. सफेद और ब्राउन, दोनों ही अंडों में लगभग 6.3–6.5 ग्राम प्रोटीन होता है. इसके अलावा विटामिन A, विटामिन B12, विटामिन D, फोलेट और मिनरल्स जैसे आयरन, जिंक, सेलेनियम आदि भी समान मात्रा में मिलते हैं. इसलिए अगर कोई कहता है कि ब्राउन अंडा ज्यादा हेल्दी है, तो यह पूरी तरह सही नहीं है.

डॉक्टर जैदी बताते हैं, दोनों अंडों में फर्क केवल इतना होता है कि सफेद अंडे सफेद पंखों वाली मुर्गियों से मिलते हैं, जबकि ब्राउन अंडे भूरे पंखों वाली मुर्गियों से. यह सिर्फ प्रजाति का फर्क है, सेहत का नहीं.

इस सवाल का जवाब देते हुए डॉक्टर कहते हैं, ब्राउन अंडे देने वाली मुर्गियां आकार में बड़ी होती हैं, इसलिए उन्हें ज्यादा खाना चाहिए होता है. उनकी देखभाल का खर्च ज्यादा पड़ता है, इसलिए ब्राउन अंडे की कीमत भी थोड़ी अधिक होती है. इसका न्यूट्रिशन से कोई लेना-देना नहीं होता है. अंडे का स्वाद भी इस बात पर निर्भर करता है कि मुर्गी क्या खाती है और अंडा कितना ताजा है.

हालांकि, आप चाहें तो देसी अंडा खरीद सकते हैं. फ्री-रेंज मुर्गियां खुले में घूमती हैं और प्राकृतिक चीजें जैसे हरी पत्तियां, कीड़े-मकौड़े और दाने खाती हैं. इस वजह से देसी अंडों में प्रोटीन थोड़ा ज्यादा होता है, लगभग 7–7.5 ग्राम. साथ ही विटामिन A, E और ओमेगा-3 भी अधिक मात्रा में मिलता है. इनके पीले भाग का रंग भी गहरा होता है और स्वाद ज्यादा समृद्ध होता है.

ऐसे में अगली बार जब आप अंडा खरीदें तो ब्राउन या सफेद में उलझने के बजाय यह देखें कि वह कितना ताजा है और किस स्रोत से आया है. ताजगी और सही स्रोत से मिलने वाला अंडा ही सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.