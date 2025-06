हेयर ग्रोथ के लिए आंवला इस्तेमाल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? एक्सपर्ट ने बताया इस तरह खाने पर तेजी से बढ़ने लगेंगे बाल

Best Way to use Amla For Hair Growth: आयुर्वेद में आंवले को बेहद फायदेमंद औषधि माना गया है. इसमें ऐसे पोषक तत्व होते हैं, जो आपकी सेहत को एक साथ कई फायदे पहुंचते हैं. खासकर बालों के लिए आंवला को सबसे ज्यादा असरदार बताया गया है. कई रिसर्च के नतीजों में भी बालों की ग्रोथ से लेकर हेयर फॉल की समस्या ठीक करने और बालों को शायनी बनाने में आंवला का योगदान देखा गया है. ऐसे में अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, कमजोर हो गए हैं, समय से पहले सफेद हो रहे हैं या फिर पहले जैसे घने नहीं रहे, तो आप अपनी डाइट में आंवला को शामिल कर सकते हैं. आइए एक्सपर्ट्स से जानते हैं हेयर ग्रोथ से लेकर बालों से जुड़ी परेशानियों को ठीक करने के लिए आंवला खाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है.

कम होने की जगह लेजर हेयर रिमूवल से बढ़ते हैं बाल? वायरल हो रही इस वीड‍ियो से जान‍िए सच!

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

मामले को लेकर फेमस न्यूट्रिशनिस्ट दीपशिखा जैन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में पोषण विशेषज्ञ बताती हैं, अगर आप हेयर केयर के लिए आंवला खा रहे हैं, तो बेहतर नतीजों के लिए करी पत्ते के साथ इसका सेवन करें. आंवला और करी पत्ता बालों की सेहत के लिए एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है. इन दोनों चीजों को मिलाकर नियमित रूप से सेवन करने से बालों की ग्रोथ तेजी से होती है और बाल जड़ से मजबूत बनते हैं.

दीपशिखा जैन के मुताबिक, आंवला में विटामिन C की प्रचुर मात्रा होती है, जो कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाता है. कोलेजन एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है और नए बाल उगाने में मदद करता है.

दूसरी ओर करी पत्ता में बीटा कैरोटीन, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो बालों को समय से पहले सफेद होने से रोकते हैं और उन्हें मजबूती देते हैं. करी पत्ते स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को भी बेहतर बनाते हैं, जिससे बालों की जड़ें सक्रिय होती हैं और हेयर ग्रोथ बढ़ती है.

बीटा कैरोटीन और विटामिन C मिलकर बालों को एक साथ अधिक फायदे पहुंचाते हैं. ऐसे में आंवले और करी पत्ते का एक साथ सेवन बालों पर बेहतर असर दिखा सकता है.

इसके लिए न्यूट्रिशनिस्ट आंवला और करी पत्ते की स्मूदी बनाकर पीने की सलाह देती हैं. एक या दो आंवले और 8-10 करी पत्ते लेकर मिक्सी में थोड़ा पानी डालकर पीस लें. आप चाहें तो स्वाद के लिए इसमें नींबू का रस या थोड़ा सा शहद मिला सकते हैं. इस स्मूदी को रोज सुबह खाली पेट पीने से बालों के साथ-साथ सेहत को भी फायदे मिल सकते हैं. अधिक कमाल की बात यह है कि ये तरीका पूरी तरह से नेचुरल है, ऐसे में इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.