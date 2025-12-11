Acupressure Points For Sleep: नींद हमारे दिन की थकान मिटाने और दिमाग को रीसेट करने का सबसे आसान तरीका है, लेकिन कई बार बिस्तर पर जाते ही दिमाग दौड़ने लगता है और नींद आंखों से कोसों दूर चली जाती है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर तो आराम चाहता है, लेकिन दिमाग अभी भी एक्टिव मोड में होता है. इसी गैप को भरने के लिए योग की नींद लाने वाली मुद्राएं, आसान प्रेशर पॉइंट्स और 10-5-3-2-1 वाला नियम बेहद काम की चीजें हैं. इन आसान टेक्नीक्स की मदद से न सिर्फ नींद जल्दी आती है, बल्कि नींद की क्वॉलिटी भी बेहतर महसूस होती है.

नींद के लिए सबसे अच्छी मुद्रा: शशांकासन (Best Sleeping Mudra Shashankasana)

शशांकासन यानी चाइल्ड पोज शरीर और दिमाग दोनों को शांत करता है. ये बैक और शोल्डर की टेंशन रिलीज करता है और नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है. सोने से पहले दो से तीन मिनट ये मुद्रा करने से दिमाग शांत होता है और नींद आने की प्रक्रिया तेज होती है.

कौन सा अंग दबाने से नींद आती है: (Which Point to Press Yintang Point)

आंखों के बीच में भौहों के ठीक ऊपर मौजूद यिनटैंग पॉइंट को 1 मिनट हल्के दबाव से मसाज करने पर नर्व्स रिलैक्स होती हैं. ये एंग्जायटी और ओवरथिंकिंग को कम कर नींद लाने में मदद करता है. इसी तरह पैरों के तलवे में मौजूद किडनी-1 पॉइंट पर हल्का प्रेशर भी तेजी से नींद लाने में मदद कर सकता है.

नींद के लिए कौन सी मुद्रा करें: विपरीतकरणी (Which Pose Helps Sleep Viparita Karani)

दीवार के सहारे पैरों को ऊपर उठाकर लेटने वाली मुद्रा ब्लड सर्कुलेशन को शांत करती है. इसे 3-5 मिनट करना काफी होता है. यह शरीर को तुरंत रिलैक्स मोड में लाकर दिल की धड़कनें धीमी करती है और नींद आने में मदद करती है.

10-5-3-2-1 नींद नियम क्या है (What Is the 10-5-3-2-1 Sleep Rule)

ये नियम दिमाग को धीरे-धीरे स्लीप मोड में ले जाने का तरीका है...

10 घंटे पहले कैफीन बंद

5 घंटे पहले हैवी मील बंद

3 घंटे पहले लिक्विड कम कर दें

2 घंटे पहले स्क्रीन टाइम बंद

1 घंटे पहले रिलैक्सिंग रूटीन जैसे मेडिटेशन या ब्रीदिंग करें.

इस रूटीन से शरीर को संकेत मिल जाता है कि अब आराम का समय है और नींद तेज आती है.

तुरंत नींद के लिए क्या करें (What to do to fall asleep instantly)

गहरी सांसें लें, कमरे की लाइट धीमी करें और बिस्तर पर जाकर 4-7-8 ब्रीदिंग पैटर्न करें. ये तरीका दिमाग को तुरंत शांत कर देता है और नींद आने लगती है.