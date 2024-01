गरम पानी में इन 4 चीजों को मिलाकर पीने से फैटी लिवर से मिलता है छुटकारा, झट से शामिल कर लीजिए डाइट में

फैटी लिवर से कैसे पाएं छुटकारा - How to get rid of fatty liver

1- यह विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट का बहुत अच्छा स्रोत है. सुबह गर्म पानी में नींबू मिलाकर पीने से लिवर में फैट जमा होने की संभावना कम हो जाती है. यह शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में भी मदद करता है.

2-हल्दी में मौजूद करक्यूमिन में, सूजन-रोधी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं. विभिन्न अध्ययनों से पता चला है कि हल्दी को ठीक करने और लिवर की स्थिति में सुधार करने में मदद कर सकती है.

3-अदरक में भी सूजनरोधी गुण होते हैं. अध्ययनों से पता चलता है कि अदरक लिवर हेल्थ को बेहतर करने में मदद कर सकता है. साथ ही लिवर में जमे फैट को भी गलाने का काम कर सकता है.

4-अध्ययनों से पता चला है कि ग्रीन टी में कैटेचिन नामक बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं. रोजाना ग्रीन टी पीने से सूजन और ऑक्सीडेटिव तनाव कम होकर लिवर के स्वास्थ्य में सुधार होता है.

