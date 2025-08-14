विज्ञापन

जन्माष्टमी पर बाल-गोपाल को मुकुट और बांसुरी से यूं बनाएं कन्‍हैया, फ‍िर हर कोई द‍िल दे बैठेगा सलोने रूप पर

Janmashtami Special Kids Look: जन्माष्टमी पर अपने बच्चे को कन्हैया के रूप में तैयार करना त्योहार की सबसे प्यारी परंपरा है. हल्की और कलरफुल धोती-कुर्ता, पगड़ी में मोरपंख, हल्के आभूषण, छोटी बांसुरी और सिंपल मेकअप बच्चे को आकर्षक लुक दे सकते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
जन्माष्टमी पर बाल-गोपाल को मुकुट और बांसुरी से यूं बनाएं कन्‍हैया, फ‍िर हर कोई द‍िल दे बैठेगा सलोने रूप पर
जन्‍माष्‍टमी पर अपने नन्‍हें को इस तरह सजाइए.

Janmashtami Special Kids Look: जन्माष्टमी फेस्टिवल भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में देशभर में धूमधाम से मनाया जाता है. इस बार त्योहार 16 अगस्त 2025, शनिवार को मनाया जाएग. रात 12 बजे कन्हैया का जन्मोत्सव होता है, भक्त उन्हें झूले में झुलाते हैं, माखन-मिश्री का भोग लगाते हैं और भजन-कीर्तन करते हैं. जन्माष्टमी का त्योहार न सिर्फ भक्ति और खुशियों का प्रतीक है, बल्कि यह बच्चों के लिए भी एक खास दिन होता है. खासतौर पर घर के छोटे बच्चों को इस दिन 'नन्हें कान्हा' के रूप में तैयार (How to dress kids as Krishna for Janmashtami 2025) करना एक अलग ही आनंद देता है. अगर आप भी अपने लाडले को इस जन्माष्टमी पर सबसे खास और आकर्षक बनाना चाहते हैं, तो अभी से तैयारी (Best Krishna costume ideas for children on Janmashtami) शुरू कर दें. यहां जानिए आसान और क्रिएटिव आइडियाज (Creative ways to style kids as little Krishna).

मोर पंख-कृष्ण-बांसुरी-मटकी...जन्माष्टमी पर हाथों पर लगाएं ये मेहंदी डिजाइन, देखें एक से बढ़कर एक Photos

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: प्रतीकात्‍मक फोटो

सही ड्रेस चुनें जो पारंपरिक और आरामदायक हो

कान्हा का रूप देने के लिए पीले रंग का धोती-कुर्ता सबसे सही रहता है. बच्चों की स्किन को ध्यान में रखते हुए मुलायम कॉटन या सिल्क फैब्रिक चुनें. आप चाहें तो रेडीमेड कृष्णा कॉस्ट्यूम ऑनलाइन या मार्केट से ले सकते हैं, जिसमें धोती, कुर्ता, कमरपट्टा और अंगवस्त्र सब सेट में आते हैं. अगर आप और ज्यादा रॉयल लुक चाहते हैं, तो गोल्डन बॉर्डर वाली धोती और जरीदार कुर्ता लें. कपड़े हल्के और कंफर्टेबल हों, ताकि बच्चा दिनभर रिलैक्स रहे.

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: Pexels

मुकुट और मोरपंख

कान्हा के सिर पर मोरपंख वाला मुकुट ही उनकी पहचान है. इसके बिना कान्हा का रूप अधूरा है. हल्का, कंफर्टेबल और बच्चों के सिर में फिट आने वाला मुकुट ही लें. अगर आप क्रिएटिव हैं तो घर पर ही गोल्डन कार्ड पेपर और मोरपंख से मुकुट बना सकते हैं.

फ्लूट (बांसुरी)

कृष्ण जी की पहचान उनकी बांसुरी से भी है. हल्की, कलरफुल और छोटी साइज की बांसुरी आपके बच्चे के लुक में खास आकर्षण जोड़ सकती है. हल्की प्लास्टिक या लकड़ी की फ्लूट बच्चे के हाथ में दें. बाजार में फ्लूट के साथ गोल्डन रिबन और मोतियों की सजावट भी मिलती है, जो फोटो में बहुत सुंदर लगती है.

गहने और मेकअप

छोटे-छोटे मोतियों की माला, कमरबंद, बाजूबंद और पायल नन्हें गोपाल के रूप में चार चांद लगा देते हैं. छोटे कान की बालियां, मोतियों की माला, कमरबंद और बाजूबंद बच्चे को पहनाएं. मेकअप में हल्का काजल, माथे पर चंदन का तिलक और गाल पर मोरपंख का डिजाइन बना सकते हैं. केमिकल-फ्री मेकअप प्रोडक्ट ही इस्तेमाल करें.

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: Pexels

फोटो और वीडियो शूट

जन्माष्टमी के दिन बच्चे की फोटोशूट के लिए फ्लावर बैकग्राउंड, मटकी और बटर पॉट का इस्तेमाल करें. अगर मोहल्ले में कृष्णा कॉम्पटिशन हो रही है तो वीडियो रिकॉर्ड करना न भूलें. इस पल को सजोएं.

सेफ्टी का ध्यान रखें, कृष्ण की कहानियां सुनाएं

ड्रेस, गहने और मेकअप इस तरह हों कि बच्चे को कोई एलर्जी, चोट या किसी तरह की दिक्कत न हो. मुकुट या गहनों में नुकीली चीजें न लगाएं. बच्चों को सिर्फ सजाने तक ही न रहें, बल्कि इस मौके पर उन्हें श्रीकृष्ण की बाल-लीलाओं और उनके जीवन से जुड़े नैतिक संदेश भी सुनाएं. इससे त्योहार का महत्व भी समझ में आएगा और उनकी संस्कृति से जुड़ाव भी बढ़ेगा.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Krishna Janmashtami 2025 Dress Ideas, Krishna Dress For Kids, Lifestyle News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com