गैस और कब्ज ने परेशान कर रखा है? घर पर ही बनाएं ये 'चमत्कारी' आयुर्वेदिक चूर्ण, मिनटों में मिलेगा आराम

Which churna is best for bloating and gas: आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में कब्ज (kabz ka desi upay) और गैस की समस्या बहुत आम हो चुकी है. सुबह पेट साफ न हो तो पूरा दिन भारीपन और चिड़चिड़ापन महसूस होता है. कई बार बाजार की दवाएं तुरंत राहत तो देती हैं, लेकिन बार-बार उनका सेवन सेहत को नुकसान भी पहुंचा सकता है. यही वजह है कि लोग अब फिर से आयुर्वेदिक उपायों (Ayurvedic churna for gas and constipation) की ओर लौट रहे हैं. आयुर्वेद में ऐसे कई चूर्ण (ayurvedic powder for pet saaf) बताए गए हैं जो पेट को साफ करते हैं और गैस-एसिडिटी से राहत दिलाते हैं. खास बात यह है कि इन्हें आप घर पर ही आसानी से बना सकते हैं.

कब्ज और गैस के लिए चूरन (Ayurvedic churna banane ke liye kya chahiye)

इस आयुर्वेदिक चूर्ण को बनाने के लिए आपको चाहिए:-

बड़ी हरण, छोटी हरण, बहेड़ा, वायविडंग, सूखा आंवला (50-50 ग्राम).

जीरा (1 बड़ा चम्मच).

अजवायन (1 छोटा चम्मच).

सौंफ (थोड़ी सी).

बड़ी इलायची (5) और छोटी इलायची (5).

काली मिर्च (1 चम्मच).

सौंठ (1 चम्मच).

छोटी पीपल (20 ग्राम).

नौसादर, काला नमक (1 बड़ा चम्मच), सामान्य नमक (2 चम्मच), सेंधा नमक (1 छोटा चम्मच).

बड़ी हल्दी (5 टुकड़े).

मरोड़ फली (20 ग्राम).

हींग (1 चम्मच).

सरसों का तेल (100 ग्राम, गर्म करके ठंडा किया हुआ).

Photo Credit: iStock

पाचन के लिए आयुर्वेदिक घरेलू उपचार (Ayurvedic home remedies for digestion)

सबसे पहले हर्र, सौंठ, हल्दी और बहेड़ा को हल्का सा सरसों के तेल में भून लें.

फिर आंवला, मरोड़ फली, इलायची और पीपल को बिना तेल के भूनें.

अब इसी कढ़ाई में जीरा, सौंफ, अजवायन और हींग डालकर हल्का भून लें.

जिन मसालों में गुठली दिखे, उन्हें हटा दें.

सभी मसालों को मिक्सी में पीस लें और फिर छलनी से छानकर बारीक पाउडर बना लें.

बचे हुए मोटे दानों को फिर से पीस लें और सबको मिला लें.

अब इसे एक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करें.

यह चूर्ण रोज़ाना सुबह-शाम गुनगुने पानी के साथ लेने पर कब्ज और गैस से राहत देता है.

ब्लोटिंग और गैस के लिए कौन सा चूर्ण सबसे अच्छा है? (Ayurvedic churna ke fayde)

सुबह पेट पूरी तरह साफ करता है.

गैस, अपच और भारीपन की समस्या दूर करता है.

पेट फूलना और एसिडिटी से राहत देता है.

पाचन क्रिया को मजबूत बनाता है.

बाजार की दवाओं की तरह साइड-इफेक्ट नहीं करता.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा