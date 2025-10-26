सुबह 4 बजे उठने से क्या-क्या लाभ मिलते हैं ? जानें यहां

Benefits of Waking Up at 4 AM: आजकल की भागदौड़ और स्ट्रेस भरी लाइफ में अधिकतर लोगों को दिन के 24 घंटे भी काफी कम महसूस होने लगते हैं. ऐसे में अगर आपको दिन में अपने और काम के लिए ज्यादा समय निकालना है तो इसका एक ही उपाय है. इसके लिए आप सुबह जल्दी यानी 4 बजे उठना शुरू कर दें. ज्योतिष शास्त्र में इस समय को 'ब्रह्म मुहूर्त' भी कहा जाता है. हालांकि इस समय उठना कुछ लोगों को बहुत मुश्किलों से भरा लग सकता है, खासतौर से सुबह के समय में. लेकिन इससे आपको अपने लाइफस्टाइल में कई सुधार देखने को मिल सकते हैं. इसी कड़ी में आज हम आपको सुबह 4 बजे उठने के फायदे बताने जा रहे हैं, जो न केवल आपके पूरे दिन के रूटीन में सकारात्मक प्रभाव लाएंगे, बल्कि आपके जीवन को शांत और सफल बनाने में भी मदद करेंगे.

मानसिक शांति

सुबह का समय बहुत शांत होता है और इस समय पॉल्युशन भी काफी कम होता है. ऐसे में आप सुबह 4 बजे उठकर योग और व्यायाम कर सकते हैं. इससे आपकी मानसिक शांति और एकाग्रता भी बढ़ेगी. खासतौर से अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको सुबह इस समय उठना ही चाहिए.

सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने से डायजेशन सिस्टम मजबूत रहता है और पाचन क्रिया भी काफी अच्छी हो जाती है. इस समय एक्सरसाइज करने से आपकी फिजिकल हेल्थ भी मेनटेन रहेगी.

अच्छे टाइम मेनेजमेंट के लिए सुबह 4 बजे उठना काफी लाभदायक माना जाता है. इस समय उठकर आप अपने पूरे दिन को प्लान कर सकते हैं. इससे आपके रुटीन में समय कम बर्बाद होगा और आप टाइम को सही तरह से उपयोग कर सकेंगे.

आजकल के डिजिटल दौर में अधिकतर लोग सोने का समय फोन चलाने में बर्बाद करते हैं. ऐसे में अगर आप सुबह 4 बजे उठना शुरू करेंगे तो आप रात में समय से सो सकेंगे और आपका रुटीन भी काफी अच्छा हो जाएगा.

सुबह के शांत समय में आप अपना समय किसी नई स्किल को सीखने में दे सकते हैं. साथ ही अगर आपको किताबें पढ़ने का शौक है और पूरे दिन समय नहीं मिलता है तो आपके लिए सुबह 4 बजे उठना बेहद फायदेमंद साबित होगा. सेल्फ डेवलेपमेंट के लिए ये समय बहुत लाभदायक होता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.